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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 10:46 BJT

重发-日本股市：早盘小升，日圆上扬限制涨势

“日经指数第四日上涨，美元兑日圆也回到104日圆左右，因此出现抛盘且涨幅受限相当自然。不过，市场似乎依然有良好的支撑。”SMBC日兴证券股市总经理Chihiro Ohta说。

引领本周上涨行情的银行和汽车股丧失动能。三菱日联金融(MUFG) 早盘收跌0.62%，三井住友金融 跌0.74%，瑞穗金融 跌0.25%。

丰田汽车 跌0.3%，本田汽车 跌1.6%。

任天堂 继续坚挺，大涨16.63%。该公司新推手游精灵宝可梦GO游戏大受欢迎，提振股价。该款游戏在三个国家上市仅一周多就迅速窜红。

视频制作公司Imagica Robot Holdings 涨17.7%，本周有望上涨42%。

东证股价指数 涨0.75%至1,309.99点，JPX日经400指数 涨0.63%至11,774.03点。

美国股市周三小升，扶助标普500指数 和道指 再创纪录新高，投资人期望企业业绩强劲能支撑股市进一步上涨。 (完)

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