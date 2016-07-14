更新版 1-中欧关系：欧盟正就给予中国市场经济地位取得进展--欧盟执委会副主席

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(新增有关自由贸易和英国退欧的引语)
路透香港7月14日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周四称，欧盟正就给予中国市场经济地位以促进贸易取得进展，但欧盟也对中国产能过剩感到担忧。
“我们支持自由贸易...但只要产能过剩问题损害公平贸易，那就很难进行自由贸易，”卡泰宁在香港的一个活动上说道。“我们愿意履行我们的法律承诺，但我们也没那么天真。”
卡泰宁对记者说，欧盟希望与中国就解决产能过剩问题展开磋商。
他表示，欧盟期待中国增加基建项目投资。卡泰宁参加为期两天的中欧峰会之后到访香港。
他称英国公投决定脱欧不会对投资造成任何影响。“英国脱欧不会对在欧洲的投资造成任何影响...当然总体来说，不确定性肯定不利于投资和整体经济增长。”(完)
(编译 王琛；审校 徐文焰)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。