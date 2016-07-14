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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 10:52 BJT

更新版 1-中欧关系：欧盟正就给予中国市场经济地位取得进展--欧盟执委会副主席

(新增有关自由贸易和英国退欧的引语)

路透香港7月14日 - 欧盟执委会副主席卡泰宁周四称，欧盟正就给予中国市场经济地位以促进贸易取得进展，但欧盟也对中国产能过剩感到担忧。

“我们支持自由贸易...但只要产能过剩问题损害公平贸易，那就很难进行自由贸易，”卡泰宁在香港的一个活动上说道。“我们愿意履行我们的法律承诺，但我们也没那么天真。”

卡泰宁对记者说，欧盟希望与中国就解决产能过剩问题展开磋商。

他表示，欧盟期待中国增加基建项目投资。卡泰宁参加为期两天的中欧峰会之后到访香港。

他称英国公投决定脱欧不会对投资造成任何影响。“英国脱欧不会对在欧洲的投资造成任何影响...当然总体来说，不确定性肯定不利于投资和整体经济增长。”(完)

(编译 王琛；审校 徐文焰)

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