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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 10:30 BJT

台湾股市：盘中小涨，台积电在公布业绩前持平

本周稍早台湾股市触及近四个月高位，跟随华尔街及周边股市的涨势。

台积电盘中持平，该公司将在收市后公布最新季度业绩。

电子类指数 基本持平，金融保险类指数 涨0.2%。(完)

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