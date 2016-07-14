路透基点：天津钢铁再获五年时间，偿还9,500万美元拖欠贷款--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由五家银行组成的集团在债务重组行动中，再多给予中国国有钢铁厂商--天津钢铁集团有限公司五年时间，以偿还9,500万美元三年期贷款中尚未清偿的一半债务。
这家债务缠身的公司未能按时在2月支付9,500万美元贷款的最后一期还款，即4,750万美元。借款人和债权人在天津市政府的协调下举行了债务重组谈判。
天津钢铁集团于2013年签署了9,500万美元三年期分期偿还贷款。渣打银行和第一商业银行是原始牵头行兼簿记行。渣打银行也是额度分配行，第一商业银行担任文件准备行。
彰化银行与台湾中小企业商业以牵头行头衔加入，中国信托商业银行为参贷行。
在天津钢铁集团未能于2月偿还4,750万美元后，上述五家参贷银行已同意该公司可以从6月开始，每半年一次、分10次等额偿还这笔贷款。该公司已于4月提前偿还了第一笔款项，第二笔应于12月偿还。
原始贷款原计划在九个月的宽限期后，分六个季度不等额偿还：5%(前两个季度)，10%(第三个季度)，15%(第四和第五个季度)以及50%(第六个季度)。
原始贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。消息人士称，获得延期的4,750万美元贷款利率不变，而且没有额外费用。
自2010年以来，天津市政府一直尝试将天津钢铁集团与另外三家本地钢铁厂商合并，组建渤海钢铁集团有限公司。然而渤海钢铁集团因负债1,920亿元人民币(287亿美元)，在2016年4月被分拆为五家企业。(完)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。