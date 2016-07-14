路透基点：天津钢铁再获五年时间，偿还9,500万美元拖欠贷款--TRLPC

路透香港7月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，由五家银行组成的集团在债务重组行动中，再多给予中国国有钢铁厂商--天津钢铁集团有限公司五年时间，以偿还9,500万美元三年期贷款中尚未清偿的一半债务。

这家债务缠身的公司未能按时在2月支付9,500万美元贷款的最后一期还款，即4,750万美元。借款人和债权人在天津市政府的协调下举行了债务重组谈判。

天津钢铁集团于2013年签署了9,500万美元三年期分期偿还贷款。渣打银行和第一商业银行是原始牵头行兼簿记行。渣打银行也是额度分配行，第一商业银行担任文件准备行。

彰化银行与台湾中小企业商业以牵头行头衔加入，中国信托商业银行为参贷行。

在天津钢铁集团未能于2月偿还4,750万美元后，上述五家参贷银行已同意该公司可以从6月开始，每半年一次、分10次等额偿还这笔贷款。该公司已于4月提前偿还了第一笔款项，第二笔应于12月偿还。

原始贷款原计划在九个月的宽限期后，分六个季度不等额偿还：5%(前两个季度)，10%(第三个季度)，15%(第四和第五个季度)以及50%(第六个季度)。

原始贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。消息人士称，获得延期的4,750万美元贷款利率不变，而且没有额外费用。