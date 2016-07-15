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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:36 BJT

《香港重要政经日程》--7月15日-8月3日

================== 今日重要政经消息=================

7月15日（周五）

*利福中国 首日挂牌。

*中国物流资产 首日挂牌。

*海蓝控股 首日挂牌。

*星亚控股 首日挂牌。

09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。

10:30 金地商置 股东特别大会。

10:30 中粮包装 股东特别大会。

*14:30 金管局发行银色债券记者会。

15:30 伟易达集团 股东周年大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月18日（周一）

09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。

14:30 中远太平洋 股东特别大会。

15:00 江西铜业 在中国举行股东特别大会。

15:00 北京发展 股东特别大会。

*15:00 摩根投资者信心指数及2016年第三季投资展望记者会。

7月19日（周二）

公布3-6月失业率。

维达国际 公布中期业绩。

10:00 康臣药业 股东特别大会。

16:00 TCL多媒体 股东特别大会。

7月20日（周三）

*IMAX China 公布中期业绩。

10:00 中国海外发展 股东特别大会。

10:00 中海石油化学 在中国举行股东特别大会。

*11:00 维达国际 中期业绩记者会。

7月21日（周四）

公布6月份消费物价指数（CPI）。

10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。

11:30 迪生创建 股东周年大会。

7月22日（周五）

*大众金融 公布中期业绩。

10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。

10:00 联合能源 股东特别大会。

*7月25日（周一）

国际家居零售 公布全年业绩。

*7月26日（周二）

公布6月份进出口数字。

港灯 公布中期业绩。

10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。

17:00 新秀丽 股东特别大会。

*7月27日（周三）

中信大锰 公布中期业绩。

*7月28日（周四）

恒隆集团 公布中期业绩。

恒隆地产 公布中期业绩。

中国自动化 公布中期业绩。

10:00 创维数码 股东周年大会。

*7月29日（周五）

公布6月份M-3货币供应数字。

公布6月底止外汇基金总资产。

滴达国际 公布全年业绩。

*8月1月（周一）

14:00 永晖控股 股东特别大会。

*8月2日（周二）

公布6月份零售销售数字。

和记电讯香港 公布中期业绩。

希慎兴业 公布中期业绩。

*8月3日（周三）

公布7月份日经PMI。

汇丰控股 公布中期业绩。

恒生银行 公布中期业绩。

渣打集团 公布中期业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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