《香港重要政经日程》--7月15日-8月3日

中国房地产：今年棚改任务艰巨，推动新开工600万套任务早安排早启动--总理
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
================== 今日重要政经消息=================
7月15日（周五）
*利福中国 首日挂牌。
*中国物流资产 首日挂牌。
*海蓝控股 首日挂牌。
*星亚控股 首日挂牌。
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
10:30 金地商置 股东特别大会。
10:30 中粮包装 股东特别大会。
*14:30 金管局发行银色债券记者会。
15:30 伟易达集团 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月18日（周一）
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
14:30 中远太平洋 股东特别大会。
15:00 江西铜业 在中国举行股东特别大会。
15:00 北京发展 股东特别大会。
*15:00 摩根投资者信心指数及2016年第三季投资展望记者会。
7月19日（周二）
公布3-6月失业率。
维达国际 公布中期业绩。
10:00 康臣药业 股东特别大会。
16:00 TCL多媒体 股东特别大会。
7月20日（周三）
*IMAX China 公布中期业绩。
10:00 中国海外发展 股东特别大会。
10:00 中海石油化学 在中国举行股东特别大会。
*11:00 维达国际 中期业绩记者会。
7月21日（周四）
公布6月份消费物价指数（CPI）。
10:30 谢瑞麟珠宝 股东周年大会。
11:30 迪生创建 股东周年大会。
7月22日（周五）
*大众金融 公布中期业绩。
10:00 中海油田服务 在中国举行股东特别大会。
10:00 联合能源 股东特别大会。
*7月25日（周一）
国际家居零售 公布全年业绩。
*7月26日（周二）
公布6月份进出口数字。
港灯 公布中期业绩。
10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。
17:00 新秀丽 股东特别大会。
*7月27日（周三）
中信大锰 公布中期业绩。
*7月28日（周四）
恒隆集团 公布中期业绩。
恒隆地产 公布中期业绩。
中国自动化 公布中期业绩。
10:00 创维数码 股东周年大会。
*7月29日（周五）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底止外汇基金总资产。
滴达国际 公布全年业绩。
*8月1月（周一）
14:00 永晖控股 股东特别大会。
*8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
*8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
位于香港的子公司海潮贸易有限公司是该笔贷款的借款人，中策橡胶是担保人。 资金将用于2014年8月相同金额贷款的再融资，以及一般营运目的。 12个月的宽限期后，贷款将先半年一度偿还四期，每期偿还10%，在最后到期日偿还剩余的60%。(完) (编译 侯雪苹/孙茉莉; 审校 蔡美珍/王洋)
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -2.22 -0.61 +3.10 349.57 新加坡 3013.12 -11.95 -0.40 +4.59 2880.76 马来西亚 1658.84 -13.66 -0.82 +1.04 1641.73 泰国 1571.80 -3.44 -0.22 +1.87 1542.94 印尼 5270.01 -2.97 -0.06 -0.50 5296.71 菲律宾 7238.45 -0.07 +0.00 +5.82 6840.64