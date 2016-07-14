中国保险：1-6月资管产品注册规模逾千亿，不动产计划占比近半--协会

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透北京7月14日 - 中国保险资产管理业协会周三称，今年上半年共有19家保险资产管理机构注册资产管理产品58项，规模1,034.89亿元人民币；其中，基础设施债权投资计划占37%，不动产债权计划占45%。
保险资管协会官网发布的公告显示，6月单月保险资管产品注册8项，规模共计275.35亿元；其中，基础设施债权、不动产债权投资计划占比分别为53%和47%。
公告并显示，截至今年6月底，保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划557项，合计注册规模14,385.39亿元。
其中，在注册制实行后，2013年、2014年和2015年各类资产管理产品注册规模分别为3,688.27亿元、3,801.02亿元和2,706.13亿元。（完）
欲览详情，请点击 here (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。