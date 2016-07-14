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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 12:20 BJT

中国保险：1-6月资管产品注册规模逾千亿，不动产计划占比近半--协会

路透北京7月14日 - 中国保险资产管理业协会周三称，今年上半年共有19家保险资产管理机构注册资产管理产品58项，规模1,034.89亿元人民币；其中，基础设施债权投资计划占37%，不动产债权计划占45%。

保险资管协会官网发布的公告显示，6月单月保险资管产品注册8项，规模共计275.35亿元；其中，基础设施债权、不动产债权投资计划占比分别为53%和47%。

公告并显示，截至今年6月底，保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权和项目资产支持计划557项，合计注册规模14,385.39亿元。

其中，在注册制实行后，2013年、2014年和2015年各类资产管理产品注册规模分别为3,688.27亿元、3,801.02亿元和2,706.13亿元。（完）

欲览详情，请点击 here (发稿 马蓉; 审校 乔艳红)

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