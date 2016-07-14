《国际主要央行公开市场操作一览》--7月14日

路透上海7月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

7/13 隔夜逆回购 -483.57 0.25%(固定利率)

7/12 隔夜逆回购 -626.40 0.25%(固定利率)

7/11 隔夜逆回购 -6,18.76 0.25%(固定利率)

7/8 隔夜逆回购 -6,75.16 0.25%(固定利率)

7/7 隔夜逆回购 -7,64.07 0.25%(固定利率)

永久操作：

7/13 买入MBS 6.31 --

7/12 买入MBS 11.98 --

7/11 买入MBS 19.80 --

7/8 买入MBS 12.40 --

7/7 买入MBS 19.80 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。褐皮书指出，在多数联储地区，薪资压力“温和至适度”，物价压力仍然不大。褐皮书称，联储地区还报告，有部分迹象显示，消费者支出放缓，但多数地区仍保持了乐观的预期。制造业活动仍然是喜忧参半，而服务业活动“小幅至温和”扩张。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/13 七天期反向交易 0.05亿美元 0.90%(固定利率)

7/12 七天期反向交易 424.668 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行在其6月2日会议的记录中称，英国退欧可能会给欧元区造成明显的负面效应，本已面临不利因素的成长前景将受到了进一步削弱。央行的政策制定者总结道，低迷的外部环境，尤其是新兴市场，以及欧元区公司持续去杠杆化，使得经济增速受到影响，目前风险偏于下档。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 301,090

上周三 305,380

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当期变化 -4,290

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行下调对该国九个地区中两个地区的评估，称英国退欧公投引发的市场动荡可能损及消费者信心，暗示担心强势日圆和疲弱支出可能导致脆弱的经济复苏脱离正轨。央行还警告说，受需求下滑影响，越来越多的日本公司在推迟涨价。央行承认，大举印钞并未能消除日本的通缩心态。

--日本央行季度调查显示，日本家庭信心恶化，且通胀预期创2013年日本央行采取大规模刺激计划以来最低，这令将出台更多货币刺激的预期保持不坠。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,328.5亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额1,312.5亿台币，存单发行余额增16亿。

--台湾央行周二发行2,372亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,351.5亿台币，存单发行余额增20.5亿。

--台湾央行周一发行3,726亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,279亿台币，存单发行余额增1,447亿。 (完)