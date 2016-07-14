《国际主要央行公开市场操作一览》--7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储6月会议决定保持指标利率不变，暗示仍计划在年内升息两次，但表明经济增长放缓，将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
7/13 隔夜逆回购 -483.57 0.25%(固定利率)
7/12 隔夜逆回购 -626.40 0.25%(固定利率)
7/11 隔夜逆回购 -6,18.76 0.25%(固定利率)
7/8 隔夜逆回购 -6,75.16 0.25%(固定利率)
7/7 隔夜逆回购 -7,64.07 0.25%(固定利率)
永久操作：
7/13 买入MBS 6.31 --
7/12 买入MBS 11.98 --
7/11 买入MBS 19.80 --
7/8 买入MBS 12.40 --
7/7 买入MBS 19.80 --
《本周主要新闻》
--美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。褐皮书指出，在多数联储地区，薪资压力“温和至适度”，物价压力仍然不大。褐皮书称，联储地区还报告，有部分迹象显示，消费者支出放缓，但多数地区仍保持了乐观的预期。制造业活动仍然是喜忧参半，而服务业活动“小幅至温和”扩张。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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7/13 七天期反向交易 0.05亿美元 0.90%(固定利率)
7/12 七天期反向交易 424.668 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行在其6月2日会议的记录中称，英国退欧可能会给欧元区造成明显的负面效应，本已面临不利因素的成长前景将受到了进一步削弱。央行的政策制定者总结道，低迷的外部环境，尤其是新兴市场，以及欧元区公司持续去杠杆化，使得经济增速受到影响，目前风险偏于下档。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 301,090
上周三 305,380
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当期变化 -4,290
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行下调对该国九个地区中两个地区的评估，称英国退欧公投引发的市场动荡可能损及消费者信心，暗示担心强势日圆和疲弱支出可能导致脆弱的经济复苏脱离正轨。央行还警告说，受需求下滑影响，越来越多的日本公司在推迟涨价。央行承认，大举印钞并未能消除日本的通缩心态。
--日本央行季度调查显示，日本家庭信心恶化，且通胀预期创2013年日本央行采取大规模刺激计划以来最低，这令将出台更多货币刺激的预期保持不坠。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行1,328.5亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额1,312.5亿台币，存单发行余额增16亿。
--台湾央行周二发行2,372亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,351.5亿台币，存单发行余额增20.5亿。
--台湾央行周一发行3,726亿台币定存单，相较当日定期存单到期金额2,279亿台币，存单发行余额增1,447亿。 (完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。