日本个股：三菱日联金融放弃公债初级交易商资格非因负利率--高管

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透东京7月13日 - 三菱日联金融集团(MUFG) 的一位高管周三表示，该公司放弃日本公债初级交易商资格，原因并不是日本央行的负利率政策。
三菱日联金融集团负责市场业务的高管内田和人向记者表示，旗下银行部门--三菱东京日联银行决定放弃日本公债初级交易商资格，这是集团组织调整的一部分，这一想法在日本央行今年稍早决定实施负利率之前就已提出。
根据上述调整，三菱日联金融集团旗下的经纪部门仍保留日本公债初级交易商资格，将是处理日本公债和其他利率相关产品的唯一部门，银行部门将交易货币产品。
“对于(银行部门)而言，日债是非常重要的资产，我们持有足够多日债的立场没有改变，”内田和人说。
内田和人还说，三菱日联金融集团对日本债市的承诺不会变，但也称，只要日债的收益率为负值，其银行部门将只会出于抵押品需要和监管目的才会购买日债。(完) (编译 汪红英；审校 张涛)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。