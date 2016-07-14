日本个股：三菱日联金融放弃公债初级交易商资格非因负利率--高管

路透东京7月13日 - 三菱日联金融集团(MUFG) 的一位高管周三表示，该公司放弃日本公债初级交易商资格，原因并不是日本央行的负利率政策。

三菱日联金融集团负责市场业务的高管内田和人向记者表示，旗下银行部门--三菱东京日联银行决定放弃日本公债初级交易商资格，这是集团组织调整的一部分，这一想法在日本央行今年稍早决定实施负利率之前就已提出。

根据上述调整，三菱日联金融集团旗下的经纪部门仍保留日本公债初级交易商资格，将是处理日本公债和其他利率相关产品的唯一部门，银行部门将交易货币产品。

“对于(银行部门)而言，日债是非常重要的资产，我们持有足够多日债的立场没有改变，”内田和人说。