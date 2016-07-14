中国货币市场：大行融出积极资金面维持宽松，MLF超额续作短期流动性无忧

路透北京7月14日 - 中国银行间市场周四资金面维持宽松，市场供给充足，主要回购利 率保持平稳。交易员称，央行昨日超额续作MLF（中期借贷便利），彰显维稳姿态，今日大 行融出积极，供需两旺，不过需求仍集中在隔夜品种。 他们并称，短期虽仍面临MLF到期，但预计央行仍会根据资金情况主动加以应对，而且 亦有陆续到期的央票释放流动性，故未来流动性料仍以偏松为主。 “（回购）利率没什么变动，基本持平，感觉今天资金面比昨天还松了，可能是昨天ML F（续作）的事吧...大行供给挺积极的，都是大量出。”北京一银行交易员称，“不过大家 要的还是隔夜居多，七天的不太受欢迎。” 她并表示，下周还有MLF到期，同时亦有央票到期，从昨天央行超额续作MLF可看出央行 维稳姿态未变，未来流动性无忧，而且预计仍将保持偏松。 中国央行周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币， 利率与上期持平。操作规模远超当日1,270亿元的MLF到期量。 路透统计显示，7月13日至25日陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，周五（15日）到期 量为1,000亿元，18日(下周一)到期为835亿元。 此外，7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性，其中7月到期 量为1,838亿元。 中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日小幅净 投放50亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9736 1.9783 -0.47 七天 2.2723 2.2865 -1.42 14天 2.5500 2.6083 -5.83 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1700 1.1550 +301.50 七天 2.2500 2.0100 +24.00 14天 2.3550 2.4050 -5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4000 2.4400 -4.00 14天 2.5800 2.6200 -4.00 Shibor 其中:隔夜 1.9930 1.9930 +0.00 七天 2.3100 2.3130 -0.30 三个月 2.8880 2.9070 -1.90 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)