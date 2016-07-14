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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 11:51 BJT

中国货币市场：大行融出积极资金面维持宽松，MLF超额续作短期流动性无忧

路透北京7月14日 - 中国银行间市场周四资金面维持宽松，市场供给充足，主要回购利
率保持平稳。交易员称，央行昨日超额续作MLF（中期借贷便利），彰显维稳姿态，今日大
行融出积极，供需两旺，不过需求仍集中在隔夜品种。
    
    他们并称，短期虽仍面临MLF到期，但预计央行仍会根据资金情况主动加以应对，而且
亦有陆续到期的央票释放流动性，故未来流动性料仍以偏松为主。
    
    “（回购）利率没什么变动，基本持平，感觉今天资金面比昨天还松了，可能是昨天ML
F（续作）的事吧...大行供给挺积极的，都是大量出。”北京一银行交易员称，“不过大家
要的还是隔夜居多，七天的不太受欢迎。”
    
    她并表示，下周还有MLF到期，同时亦有央票到期，从昨天央行超额续作MLF可看出央行
维稳姿态未变，未来流动性无忧，而且预计仍将保持偏松。
    
    中国央行周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币，
利率与上期持平。操作规模远超当日1,270亿元的MLF到期量。 

    路透统计显示，7月13日至25日陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，周五（15日）到期
量为1,000亿元，18日(下周一)到期为835亿元。
    
    此外，7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性，其中7月到期
量为1,838亿元。
    
    中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日小幅净
投放50亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:43                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9736     1.9783      -0.47
      七天                     2.2723     2.2865      -1.42
                                                  
      14天                     2.5500     2.6083      -5.83
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    4.1700     1.1550    +301.50
                                                  
      七天                     2.2500     2.0100     +24.00
                                                  
      14天                     2.3550     2.4050      -5.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.4000     2.4400      -4.00
                                                  
      14天                     2.5800     2.6200      -4.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9930     1.9930      +0.00
                                                  
       七天                    2.3100     2.3130      -0.30
                                                  
       三个月                  2.8880     2.9070      -1.90
                                                  
 (完)

 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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