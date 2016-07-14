中国货币市场：大行融出积极资金面维持宽松，MLF超额续作短期流动性无忧

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透北京7月14日 - 中国银行间市场周四资金面维持宽松，市场供给充足，主要回购利 率保持平稳。交易员称，央行昨日超额续作MLF（中期借贷便利），彰显维稳姿态，今日大 行融出积极，供需两旺，不过需求仍集中在隔夜品种。 他们并称，短期虽仍面临MLF到期，但预计央行仍会根据资金情况主动加以应对，而且 亦有陆续到期的央票释放流动性，故未来流动性料仍以偏松为主。 “（回购）利率没什么变动，基本持平，感觉今天资金面比昨天还松了，可能是昨天ML F（续作）的事吧...大行供给挺积极的，都是大量出。”北京一银行交易员称，“不过大家 要的还是隔夜居多，七天的不太受欢迎。” 她并表示，下周还有MLF到期，同时亦有央票到期，从昨天央行超额续作MLF可看出央行 维稳姿态未变，未来流动性无忧，而且预计仍将保持偏松。 中国央行周三称，对13家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共2,590亿元人民币， 利率与上期持平。操作规模远超当日1,270亿元的MLF到期量。 路透统计显示，7月13日至25日陆续有五笔合计5,290亿元MLF到期，周五（15日）到期 量为1,000亿元，18日(下周一)到期为835亿元。 此外，7月16日至11月12日，则将有4,222亿元央票陆续到期释放流动性，其中7月到期 量为1,838亿元。 中国央行公开市场今日进行200亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日小幅净 投放50亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9736 1.9783 -0.47 七天 2.2723 2.2865 -1.42 14天 2.5500 2.6083 -5.83 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.1700 1.1550 +301.50 七天 2.2500 2.0100 +24.00 14天 2.3550 2.4050 -5.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4000 2.4400 -4.00 14天 2.5800 2.6200 -4.00 Shibor 其中:隔夜 1.9930 1.9930 +0.00 七天 2.3100 2.3130 -0.30 三个月 2.8880 2.9070 -1.90 (完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。