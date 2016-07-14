更新版 1-《全球主要央行动态》--7月7日-7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(增加加拿大央行动态) 以下所列为上周四下午至本周四上午(7月7日-7月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。褐皮书指出，在多数联储地区，薪资压力“温和至适度”，物价压力仍然不大。褐皮书称，联储地区还报告，有部分迹象显示，消费者支出放缓，但多数地区仍保持了乐观的预期。制造业活动仍然是喜忧参半，而服务业活动“小幅至温和”扩张。
美联储公布的贴现率会议记录显示，在美联储6月会议上支持上调贴现率的地区联储银行上升至六家。在上个月联储政策会议前召开的贴现率会议上，堪萨斯城、里奇蒙、克利夫兰和旧金山联储继续支持上调贴现率，波士顿和圣路易斯联储也加入它们的阵营。上述支持上调贴现率的联储银行表示，“预期美国经济活动不断增加，并预计通胀将逐步升向2%的目标。”
费城联储总裁哈克表示，今年年底前美联储可能最多升息两次，并略微调降他对货币政策收紧步伐的预期，尽管他认为经济情况“相当稳健”。哈克还表示美联储或选择进行一系列“非常平缓”的升息，并称他希望在支持货币紧缩之前看到形势更明朗一点。
达拉斯联储总裁柯普朗表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。，“因此，缓慢、渐进和审慎的升息方式是适宜的，因为美联储要面对全球增长放缓的这种新情况。”
克利夫兰联储总裁梅斯特称，维护金融稳定不应是美联储的明确职责，美联储应当在其他更精准且更合适的工具都失效时，才动用利率工具来抵御危机。梅斯特并表示，美国利率处于逐步上升轨道，但升息时机将取决于经济发展。
梅斯特还表示，美国上月非农就业增幅迅速反弹，缓解了对美国就业市场倒退的担忧。她表示判断英国公投退出欧盟对美国经济的全部影响还为时过早。梅斯特表示，美联储每次政策会议都会讨论调整利率，但调整的时机将取决于经济表现。
圣路易斯联储总裁布拉德表示，尽管美国6月就业增长强劲反弹，美联储也应该不用急于升息，坚持其认为在未来数年美国可能仅需升息一次的观点。布拉德称，预计未来几个月就业创造趋势将呈现放缓，而这是经济接近充分就业的正常发展，符合他对于美国陷于低成长率的看法。
明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，美联储不应着急升息，因为通胀率还太低，经济依然没有实现充分就业。卡什卡利还明确表示，他仍然预期美国经济将继续温和增长，不会出现衰退，因此美联储不需要放松政策。
堪萨斯城联储总裁乔治称美国利率太低，暗示她可能准备重新开始在美联储决策委员会推动升息。她表示，6月会议中她未持反对立场是因为5月就业大幅放缓令人不安，以及担心英国公投的结果。不过她也表示，随后的就业数据显示6月就业“喜人”，英国脱欧如今看来较像远虑而非近忧。
**欧洲**
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲银行业最近的问题可能需要“少量”政府支持来加以解决，否则该行业的复苏可能迟滞。冈斯坦西欧称，严格解读禁止政府救援的规定，不利于银行摆脱问题资产，使其账面保留大量不良贷款，但现在可能已经到了该重新考虑这种做法的时候。
欧洲央行在其6月2日会议的记录中称，英国退欧可能会给欧元区造成明显的负面效应，本已面临不利因素的成长前景将受到了进一步削弱。央行的政策制定者总结道，低迷的外部环境，尤其是新兴市场，以及欧元区公司持续去杠杆化，使得经济增速受到影响，目前风险偏于下档。
英国央行总裁卡尼表示，上个月公投脱欧的决定冲击英国经济，会促使英国央行采取行动，他再次暗示将推出更多刺激措施。“如果货币政策委员会(MPC)判断前景恶化，那么通常会做出货币政策反应，如果这个反应符合MPC职责的话。”
英国央行金融政策委员会(FPC)的会议记录显示，在英国脱欧公投后举行的会议上，没有决策委员反对调降银行业资本要求的决定。会议记录还显示，金融市场行为监管局(FCA)向英国央行简述了房地产市场基金暂停投资者赎回的风险。
瑞士央行总裁乔丹称，该央行必须准备灵活应对英国退欧带来的短期威胁和机会。“瑞士面临的问题是，知道如何最好地适应。目前谈及风险和机会还为时尚早，”乔丹表示。
**大中华区**
中国央行发布《2015年中国区域金融运行报告》称，2016年各地区金融业要继续贯彻落实稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，为区域经济发展和供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。同时，应完善宏观审慎政策框架，有效防范和化解金融风险。
台湾央行表示，台湾已有合格境外机构投资者(QFII)资格的金融业，包括投信、银行和寿险公司，下月起应每月向央行申报投资中国资本市场的金额等相关资讯。
**日本和韩国**
日本央行下调对该国九个地区中两个地区的评估，称英国退欧公投引发的市场动荡可能损及消费者信心，暗示担心强势日圆和疲弱支出可能导致脆弱的经济复苏脱离正轨。央行还警告说，受需求下滑影响，越来越多的日本公司在推迟涨价。央行承认，大举印钞并未能消除日本的通缩心态。
日本央行季度调查显示，日本家庭信心恶化，且通胀预期创2013年日本央行采取大规模刺激计划以来最低，这令将出台更多货币刺激的预期保持不坠。
韩国央行一如预期维持利率于1.25%不变，将评估6月该央行意外降息的效果，并研究英国公投退欧等全球不确定因素的影响。韩国央行称，本地经济维持逐步复苏，经济增长路径依然存在很高的不确定性；通胀将逐步上升。
韩国央行总裁称，7月维持利率在1.25%的决定获得一致通过。李柱烈补充道，2016年国内生产总值(GDP)增长率预估从2.8%下修至2.7%，通胀率预估从1.2%下修至1.1%。
**澳洲和新西兰**
澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis表示，澳洲顶级债信评等可能遭到下调，但这对于本国银行业者的影响料不大。Ellis表示，从其他遭到降评的顶级债信评等国家的经验显示，降评的影响相当温和，部分是因为市场早已将相关风险反映在价格上。
新西兰央行称，仍然关注通胀率长久持续低于预期的问题，央行正在不断重新审视其预测。“更加了解低通胀问题是央行的战略优先要务，”新西兰央行助理总裁John McDermott在该行网站上公布的讲话中称。
新西兰房地产市场火爆，继续给金融稳定带来风险，央行考虑进一步收紧抵押贷款规则。新西兰央行表示，正考虑进一步收紧贷款/价值比率，可能年底前行动。央行也在考察是否应该对负债/收入比率做出限制，但表示“将对该选项作出进一步调查研究。 ”
**其他央行**
加拿大央行下调2016年经济增长预估，但维持利率不变。央行指出，尽管可能低估了企业面临的结构性挑战，但仍认为出口和企业投资将会反弹。央行还严厉警告，温哥华和多伦多楼市可能存在投机行为。央行预计经济长期内将会改善。
马来西亚央行意外降息25个基点至3.00%，为七年来首次，称此举将帮助该国留在“稳步增长道路之上”。“在英国公投退欧可能产生影响的背景下，全球经济增长前景也愈发容易受到下行风险的拖累，”马来西亚央行表示。
巴西央行宣布调整货币政策会议日程安排。该央行称，利率决定将在第二天会议时的本地时间下午6点(2100 GMT)之后宣布。而第二天会议的开始时间将是本地时间下午2:30(1730 GMT)。央行货币政策会议每隔45天召开一次，时间为周二和周三。 (完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。