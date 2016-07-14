更新版 1-《全球主要央行动态》--7月7日-7月14日

(增加加拿大央行动态) 以下所列为上周四下午至本周四上午(7月7日-7月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)褐皮书指出，自5月中到6月底，美国经济继续扩张，但鲜有迹象显示，通胀短期内将会急升。褐皮书指出，在多数联储地区，薪资压力“温和至适度”，物价压力仍然不大。褐皮书称，联储地区还报告，有部分迹象显示，消费者支出放缓，但多数地区仍保持了乐观的预期。制造业活动仍然是喜忧参半，而服务业活动“小幅至温和”扩张。

美联储公布的贴现率会议记录显示，在美联储6月会议上支持上调贴现率的地区联储银行上升至六家。在上个月联储政策会议前召开的贴现率会议上，堪萨斯城、里奇蒙、克利夫兰和旧金山联储继续支持上调贴现率，波士顿和圣路易斯联储也加入它们的阵营。上述支持上调贴现率的联储银行表示，“预期美国经济活动不断增加，并预计通胀将逐步升向2%的目标。”

费城联储总裁哈克表示，今年年底前美联储可能最多升息两次，并略微调降他对货币政策收紧步伐的预期，尽管他认为经济情况“相当稳健”。哈克还表示美联储或选择进行一系列“非常平缓”的升息，并称他希望在支持货币紧缩之前看到形势更明朗一点。

达拉斯联储总裁柯普朗表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。，“因此，缓慢、渐进和审慎的升息方式是适宜的，因为美联储要面对全球增长放缓的这种新情况。”

克利夫兰联储总裁梅斯特称，维护金融稳定不应是美联储的明确职责，美联储应当在其他更精准且更合适的工具都失效时，才动用利率工具来抵御危机。梅斯特并表示，美国利率处于逐步上升轨道，但升息时机将取决于经济发展。

梅斯特还表示，美国上月非农就业增幅迅速反弹，缓解了对美国就业市场倒退的担忧。她表示判断英国公投退出欧盟对美国经济的全部影响还为时过早。梅斯特表示，美联储每次政策会议都会讨论调整利率，但调整的时机将取决于经济表现。

圣路易斯联储总裁布拉德表示，尽管美国6月就业增长强劲反弹，美联储也应该不用急于升息，坚持其认为在未来数年美国可能仅需升息一次的观点。布拉德称，预计未来几个月就业创造趋势将呈现放缓，而这是经济接近充分就业的正常发展，符合他对于美国陷于低成长率的看法。

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利表示，美联储不应着急升息，因为通胀率还太低，经济依然没有实现充分就业。卡什卡利还明确表示，他仍然预期美国经济将继续温和增长，不会出现衰退，因此美联储不需要放松政策。

堪萨斯城联储总裁乔治称美国利率太低，暗示她可能准备重新开始在美联储决策委员会推动升息。她表示，6月会议中她未持反对立场是因为5月就业大幅放缓令人不安，以及担心英国公投的结果。不过她也表示，随后的就业数据显示6月就业“喜人”，英国脱欧如今看来较像远虑而非近忧。

**欧洲**

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲银行业最近的问题可能需要“少量”政府支持来加以解决，否则该行业的复苏可能迟滞。冈斯坦西欧称，严格解读禁止政府救援的规定，不利于银行摆脱问题资产，使其账面保留大量不良贷款，但现在可能已经到了该重新考虑这种做法的时候。

欧洲央行在其6月2日会议的记录中称，英国退欧可能会给欧元区造成明显的负面效应，本已面临不利因素的成长前景将受到了进一步削弱。央行的政策制定者总结道，低迷的外部环境，尤其是新兴市场，以及欧元区公司持续去杠杆化，使得经济增速受到影响，目前风险偏于下档。

英国央行总裁卡尼表示，上个月公投脱欧的决定冲击英国经济，会促使英国央行采取行动，他再次暗示将推出更多刺激措施。“如果货币政策委员会(MPC)判断前景恶化，那么通常会做出货币政策反应，如果这个反应符合MPC职责的话。”

英国央行金融政策委员会(FPC)的会议记录显示，在英国脱欧公投后举行的会议上，没有决策委员反对调降银行业资本要求的决定。会议记录还显示，金融市场行为监管局(FCA)向英国央行简述了房地产市场基金暂停投资者赎回的风险。

瑞士央行总裁乔丹称，该央行必须准备灵活应对英国退欧带来的短期威胁和机会。“瑞士面临的问题是，知道如何最好地适应。目前谈及风险和机会还为时尚早，”乔丹表示。

**大中华区**

中国央行发布《2015年中国区域金融运行报告》称，2016年各地区金融业要继续贯彻落实稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，为区域经济发展和供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。同时，应完善宏观审慎政策框架，有效防范和化解金融风险。

台湾央行表示，台湾已有合格境外机构投资者(QFII)资格的金融业，包括投信、银行和寿险公司，下月起应每月向央行申报投资中国资本市场的金额等相关资讯。

**日本和韩国**

日本央行下调对该国九个地区中两个地区的评估，称英国退欧公投引发的市场动荡可能损及消费者信心，暗示担心强势日圆和疲弱支出可能导致脆弱的经济复苏脱离正轨。央行还警告说，受需求下滑影响，越来越多的日本公司在推迟涨价。央行承认，大举印钞并未能消除日本的通缩心态。

日本央行季度调查显示，日本家庭信心恶化，且通胀预期创2013年日本央行采取大规模刺激计划以来最低，这令将出台更多货币刺激的预期保持不坠。

韩国央行一如预期维持利率于1.25%不变，将评估6月该央行意外降息的效果，并研究英国公投退欧等全球不确定因素的影响。韩国央行称，本地经济维持逐步复苏，经济增长路径依然存在很高的不确定性；通胀将逐步上升。

韩国央行总裁称，7月维持利率在1.25%的决定获得一致通过。李柱烈补充道，2016年国内生产总值(GDP)增长率预估从2.8%下修至2.7%，通胀率预估从1.2%下修至1.1%。

**澳洲和新西兰**

澳洲央行金融稳定部门主管Luci Ellis表示，澳洲顶级债信评等可能遭到下调，但这对于本国银行业者的影响料不大。Ellis表示，从其他遭到降评的顶级债信评等国家的经验显示，降评的影响相当温和，部分是因为市场早已将相关风险反映在价格上。

新西兰央行称，仍然关注通胀率长久持续低于预期的问题，央行正在不断重新审视其预测。“更加了解低通胀问题是央行的战略优先要务，”新西兰央行助理总裁John McDermott在该行网站上公布的讲话中称。

新西兰房地产市场火爆，继续给金融稳定带来风险，央行考虑进一步收紧抵押贷款规则。新西兰央行表示，正考虑进一步收紧贷款/价值比率，可能年底前行动。央行也在考察是否应该对负债/收入比率做出限制，但表示“将对该选项作出进一步调查研究。 ”

**其他央行**

加拿大央行下调2016年经济增长预估，但维持利率不变。央行指出，尽管可能低估了企业面临的结构性挑战，但仍认为出口和企业投资将会反弹。央行还严厉警告，温哥华和多伦多楼市可能存在投机行为。央行预计经济长期内将会改善。

马来西亚央行意外降息25个基点至3.00%，为七年来首次，称此举将帮助该国留在“稳步增长道路之上”。“在英国公投退欧可能产生影响的背景下，全球经济增长前景也愈发容易受到下行风险的拖累，”马来西亚央行表示。

巴西央行宣布调整货币政策会议日程安排。该央行称，利率决定将在第二天会议时的本地时间下午6点(2100 GMT)之后宣布。而第二天会议的开始时间将是本地时间下午2:30(1730 GMT)。央行货币政策会议每隔45天召开一次，时间为周二和周三。 (完)

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