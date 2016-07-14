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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 12:08 BJT

《全球汇市》日圆回吐盘初涨幅，英国在央行政策会议前上涨

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1104  1.1088  +0.14  +2.25  1.0860
    美元/日圆            104.64  104.48  +0.15 -13.02  120.30
    欧元/日圆         116.20  115.85  +0.30 -10.94  130.47
    美元/瑞郎            0.9832  0.9848  -0.16  -1.86  1.0018
    英镑/美元            1.3199  1.3145  +0.41 -10.44  1.4738
    美元/加元            1.2944  1.2976  -0.25  -6.47  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6936  6.6867  +0.10  +1.91  6.5680
    澳元/美元            0.7616  0.7605  +0.14  +4.69  0.7275
    新西兰元/美元        0.7233  0.7273  -0.55  +5.98  0.6825
    澳元/日圆         79.690  79.490  +0.25  -9.05  87.620
    新西兰元/日圆     75.660  76.010  -0.46  -7.71  81.980
    英镑/日圆         138.09  137.35  +0.54 -22.08  177.22
    澳元/新西兰元     1.0528  1.0451  +0.74  -1.28  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/白云/刘秀红/李爽/陈宗琦/孙茉莉/李婷仪/龚芳/高琦)

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