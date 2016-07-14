中国汇市：人民币早盘放量小升，市场波动区间狭窄机构参与倒量

* 人民币早盘随中间价续小升，但波幅有限

* 机构参与倒量，半日成交超140亿美元

* 6.69元附近大行提供美元流动性

* 短期汇价或维持区间窄幅整理

路透上海7月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅上涨，中间价继续小升。交易员称，离岸CNH短暂波动后重回平静，外部环境趋稳美元指数亦温和调整，但客盘购汇仍不少，大行仍需6.69元附近提供美元流动性，短期汇价或维持区间窄幅整理。

他们并指出，由于市场有效波动区间狭窄，机构积极参与倒量，交易量较昨日明显放大；在岸汇价6.69-6.70元区间是较为重要心理关口，虽然央行不会刻意守住某个点位，但仍会适度控制贬值速度。

“短期还是没有明显的动力继续大幅下跌，当然年度角度看，还是有一定贬值空间。”一外资行交易员称。

另一中资行交易员也指出，昨日收盘在6.6922元，央行若刻意去守6.7元关口不被跌破，显然腾挪空间太小，只要是市场供求决定，相信央行会放手。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.6872元，上日收报6.6922元，夜盘终报6.6882元。今日人民币兑美元中间价 报6.6846元，上日中间价为6.6891元。人民币兑美元即期成交额 为141.22亿美元，上日半日为98.61亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.06%至94.4；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微跌至95.42，三个指数整体表现平稳。

全球汇市方面，日圆周四回吐亚洲盘初涨幅，英镑上涨，但在英国央行召开政策会议前涨势仍受限。英国央行料将在此次会议上决定放松政策，以缓和英国公投退欧对经济的冲击。英国央行将在1100 GMT发布月度政策声明，料将把指标利率从0.5%下调至纪录低位0.25%。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8455元, 上日尾盘为6.8368元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6951元, 上一交易日尾盘报6.688元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6876；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。