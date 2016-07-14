中国汇市：人民币早盘放量小升，市场波动区间狭窄机构参与倒量

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币早盘随中间价续小升，但波幅有限
* 机构参与倒量，半日成交超140亿美元
* 6.69元附近大行提供美元流动性
* 短期汇价或维持区间窄幅整理
路透上海7月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅上涨，中间价继续小升。交易员称，离岸CNH短暂波动后重回平静，外部环境趋稳美元指数亦温和调整，但客盘购汇仍不少，大行仍需6.69元附近提供美元流动性，短期汇价或维持区间窄幅整理。
他们并指出，由于市场有效波动区间狭窄，机构积极参与倒量，交易量较昨日明显放大；在岸汇价6.69-6.70元区间是较为重要心理关口，虽然央行不会刻意守住某个点位，但仍会适度控制贬值速度。
“短期还是没有明显的动力继续大幅下跌，当然年度角度看，还是有一定贬值空间。”一外资行交易员称。
另一中资行交易员也指出，昨日收盘在6.6922元，央行若刻意去守6.7元关口不被跌破，显然腾挪空间太小，只要是市场供求决定，相信央行会放手。
北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.6872元，上日收报6.6922元，夜盘终报6.6882元。今日人民币兑美元中间价 报6.6846元，上日中间价为6.6891元。人民币兑美元即期成交额 为141.22亿美元，上日半日为98.61亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.06%至94.4；SDR篮子指数微升至95.45，BIS篮子指数微跌至95.42，三个指数整体表现平稳。
全球汇市方面，日圆周四回吐亚洲盘初涨幅，英镑上涨，但在英国央行召开政策会议前涨势仍受限。英国央行料将在此次会议上决定放松政策，以缓和英国公投退欧对经济的冲击。英国央行将在1100 GMT发布月度政策声明，料将把指标利率从0.5%下调至纪录低位0.25%。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8455元, 上日尾盘为6.8368元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6951元, 上一交易日尾盘报6.688元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6876；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。