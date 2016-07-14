中国债市动态：现券收益率微降，静待明日经济金融数据发布

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月14日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略降，但幅度微弱，国债期货小幅反弹；目前仍在宏观数据发布高峰期，明日将有GDP（国内生产总值）、信贷等重磅数据公布，市场继续静待观望。
上海一银行交易员表示，早盘国债收益率下行约1个基点（bp）左右，金融债跌幅更为微弱，几乎可忽略不计，数据出来前大家都不会有太大动作。
华东一银行交易员称，“明天信息量好大啊，金融数据、GDP数据、工业数据。”
国家统计局将于周五公布二季度GDP、6月工业增加值及投资和消费等数据，路透预测中值结果显示，中国二季度GDP同比增速预计微降至6.6%，从发电量等数据看工业生产将基本持稳，投资则受民间投资下滑拖累进一步放慢增速。此外央行也很可能于明日公布6月信贷及社会融资规模等金融数据。
上海一券商交易员则认为，数据对市场也不会有太大影响，“大家心里都有数，也不会太超预期，现在没有太强的（方向性）观点，做做小交易就行了。”
中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为 稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。
一级市场上，进出口银行上午招标增发的三年、10年期固息债，中标收益率分别为2.7927%和3.2482%，两期债投标倍数为3.29倍和5.56倍。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1775%/3.1755%，上日尾盘在3.1850%/3.1810%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.84%/2.8250%，上日尾盘在2.85%/2.83%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.035元人民币，较上日结算价涨0.08%；10年期国债主力合约T1609 收报100.395元，较上日结算价涨0.14%。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。