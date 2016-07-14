中国债市动态：现券收益率微降，静待明日经济金融数据发布

路透上海7月14日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略降，但幅度微弱，国债期货小幅反弹；目前仍在宏观数据发布高峰期，明日将有GDP（国内生产总值）、信贷等重磅数据公布，市场继续静待观望。

上海一银行交易员表示，早盘国债收益率下行约1个基点（bp）左右，金融债跌幅更为微弱，几乎可忽略不计，数据出来前大家都不会有太大动作。

华东一银行交易员称，“明天信息量好大啊，金融数据、GDP数据、工业数据。”

国家统计局将于周五公布二季度GDP、6月工业增加值及投资和消费等数据，路透预测中值结果显示，中国二季度GDP同比增速预计微降至6.6%，从发电量等数据看工业生产将基本持稳，投资则受民间投资下滑拖累进一步放慢增速。此外央行也很可能于明日公布6月信贷及社会融资规模等金融数据。

上海一券商交易员则认为，数据对市场也不会有太大影响，“大家心里都有数，也不会太超预期，现在没有太强的（方向性）观点，做做小交易就行了。”

中国6月进出口双双下滑逊于市场预期，上半年也以负值收尾，全球经济增长乏力为 稳外贸添压力，而英国脱欧等黑天鹅事件加剧不确定性，下半年外贸形势难言乐观，可能延续上半年下滑的趋势。

一级市场上，进出口银行上午招标增发的三年、10年期固息债，中标收益率分别为2.7927%和3.2482%，两期债投标倍数为3.29倍和5.56倍。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1775%/3.1755%，上日尾盘在3.1850%/3.1810%；剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.84%/2.8250%，上日尾盘在2.85%/2.83%。