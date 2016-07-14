台湾货币市场：短率续处既有区间，谨慎因应台积电等现金股利发放高峰

* 短率续处既有低位 * 谨慎因应股利发放高峰 * 短票、RP利率持稳区间 记者 詹静宜 路透台北7月14日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四续处既有低位。资金调度人士表示， 由于台积电将于下周四发放1,555.8亿台币现金股利，手上有台积电大额存款的银行皆不敢 大意，对短钱操作转趋谨慎，不过目前需求疲软，资金调度仍旧顺畅，短率维持在既有区间 、变化不大。 他们指出，市场关注下周台积电、富邦金、台湾大、台塑化及宝成合计将发放约2,674. 98亿台币现金股息，面对大额资金流动将成短期资金重大变数，且台积电的外资持股偏高， 留意外资现金股利到手后是否汇出也是另一变数。 〞周五、下周一就是关键，因为前几天就要把钱找好。〞一位大型民营银行交易员说。 另一大型商银交易员也称，目前台积电因应现金股利调拨的动向尚未明朗，依旧往例是 他行须在现金股息支付前一日资金到位，至于负责拨款行则是支付当日到位即可，影响所及 的银行对短钱调度较为审慎，因为尚不知要被提解多少金额。 “现在重点放在台积电身上，银行要知道积数剩下多少，才知道要怎么安排调度。”另 位票券商交易员也称。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现 金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将于7月21日发放；此 外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金股利发放。 本地时间14:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.079 32.183 台湾加权股价指数<.TWII 8,866.36 8,857.75 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.210% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.179-0.305% --两周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.190-0.300% **短票利率持平** 短票方面，一大型票券交易员表示，目前资金情势仍显宽裕，短票利率持平原有区间不 变，然因下周四台积电上千亿台币现金股利发放时程逼近，暂不急于调度跨月短票资金，静 待台积电股利发放变数厘清，料资金状况将回归偏松态势，届时跨月短票较具议价空间。 〞现在对利率还是蛮坚持的，0.300%毕竟是心理关卡。〞一位银行短票买方交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.302%，区间为0.27-0.35%，成 交量91.36亿台币；前日加权平均利率为0.301%，区间为0.30-0.315%，成交量71.81亿台币 。 今日央行定存单到期金额为1,702.5亿台币，发行金额待稍晚公布。周五存单到期金额 为2,699亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为437亿台币，累计超额准备3,925亿台 币、加计前期1%的超额准备为6,204亿台币。 **投信端走钱** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日投信端略有赎回压力而申购款又偏少， 造成投信端普遍出现走钱情况，惟整体市场资金仍偏松，令RP利率维持在现有低位，并有票 券商因此取消今起微降公司债RP利率的计画。 〞还是要小心，现金股利让资金大规模流动有可能造成多缺不一。〞一位大型证券商交 易员说。 因应下周台积电等大额现金股利发放，有交易员预估，若要提解投信基金支应股利发放 ，必须提前解钱预放在帐上，预计近日起可能渐受股利发放影响，但也有交易员认为，台积 电并未过度着墨货币基金，较不担心投信端走钱，反而较担心银行端资金分配不均。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利 率则主要成交0.28-0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在 0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25% ；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.28%左右。(完) (审校 林高丽)