台湾货币市场：短率续处既有区间，谨慎因应台积电等现金股利发放高峰

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 短率续处既有低位 * 谨慎因应股利发放高峰 * 短票、RP利率持稳区间 记者 詹静宜 路透台北7月14日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周四续处既有低位。资金调度人士表示， 由于台积电将于下周四发放1,555.8亿台币现金股利，手上有台积电大额存款的银行皆不敢 大意，对短钱操作转趋谨慎，不过目前需求疲软，资金调度仍旧顺畅，短率维持在既有区间 、变化不大。 他们指出，市场关注下周台积电、富邦金、台湾大、台塑化及宝成合计将发放约2,674. 98亿台币现金股息，面对大额资金流动将成短期资金重大变数，且台积电的外资持股偏高， 留意外资现金股利到手后是否汇出也是另一变数。 〞周五、下周一就是关键，因为前几天就要把钱找好。〞一位大型民营银行交易员说。 另一大型商银交易员也称，目前台积电因应现金股利调拨的动向尚未明朗，依旧往例是 他行须在现金股息支付前一日资金到位，至于负责拨款行则是支付当日到位即可，影响所及 的银行对短钱调度较为审慎，因为尚不知要被提解多少金额。 “现在重点放在台积电身上，银行要知道积数剩下多少，才知道要怎么安排调度。”另 位票券商交易员也称。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现 金股利企业为台积电 ，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将于7月21日发放；此 外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金股利发放。 本地时间14:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.079 32.183 台湾加权股价指数<.TWII 8,866.36 8,857.75 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.210% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.179-0.305% --两周拆款利率区间 0.200-0.300% 0.190-0.300% **短票利率持平** 短票方面，一大型票券交易员表示，目前资金情势仍显宽裕，短票利率持平原有区间不 变，然因下周四台积电上千亿台币现金股利发放时程逼近，暂不急于调度跨月短票资金，静 待台积电股利发放变数厘清，料资金状况将回归偏松态势，届时跨月短票较具议价空间。 〞现在对利率还是蛮坚持的，0.300%毕竟是心理关卡。〞一位银行短票买方交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.302%，区间为0.27-0.35%，成 交量91.36亿台币；前日加权平均利率为0.301%，区间为0.30-0.315%，成交量71.81亿台币 。 今日央行定存单到期金额为1,702.5亿台币，发行金额待稍晚公布。周五存单到期金额 为2,699亿。 拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为437亿台币，累计超额准备3,925亿台 币、加计前期1%的超额准备为6,204亿台币。 **投信端走钱** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日投信端略有赎回压力而申购款又偏少， 造成投信端普遍出现走钱情况，惟整体市场资金仍偏松，令RP利率维持在现有低位，并有票 券商因此取消今起微降公司债RP利率的计画。 〞还是要小心，现金股利让资金大规模流动有可能造成多缺不一。〞一位大型证券商交 易员说。 因应下周台积电等大额现金股利发放，有交易员预估，若要提解投信基金支应股利发放 ，必须提前解钱预放在帐上，预计近日起可能渐受股利发放影响，但也有交易员认为，台积 电并未过度着墨货币基金，较不担心投信端走钱，反而较担心银行端资金分配不均。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利 率则主要成交0.28-0.30%，大致持于上日。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在 0.34-0.36%，亦大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25% ；短天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.28%左右。(完) (审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。