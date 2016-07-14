《中国企业债发行日程表》--7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *柳州东通投资 20 7 7/21簿记建档 -- AA 7/22-7/26 国海证券 发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *荆门市东宝区 7 7 7/21簿记建档 -- AA- 7/22-7/28 长江证券 城乡建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保) ========================================================================================= *广州城市建设投资 15 可续期 7/21簿记建档 -- AAA 7/22-7/26 广发证券 集团停车场专项债 10 10 (品种一每5年为一个重定价周期/品种二第5年末附投资者回售选择权) ========================================================================================= 潍坊公信国资 4 10 7/12簿记建档 5.00% AAA 7/13-7/15 中泰证券 经营寒亭停车场专项债 (第3-10年末还9%-16%本金/中合中小企业融资担保公司担保/资产或收益权抵质押) ========================================================================================= 合肥鑫城国有 14 7 7/14簿记建档 上限5.50% AA 7/15 东海证券 资产经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 镇江新区城建 11.6 7 7/13簿记建档 *5.31% AA 7/14-7/18 海通证券 投资公司停车场专项债 (第3-7年末偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保) ========================================================================================= 金堂县现代 8 7 7/13簿记建档 *5.49% AA- 7/14-7/19 天风证券 农业投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 洪泽县城市 10 7 7/15簿记建 *上限6.00% AA 7/18-7/20 银河证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 如东县新天地 10 7 7/15簿记建档 *上限6.20% AA 7/18-7/21 申万宏源证券 投资发展公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安吉县城西北 8.6 7 7/15簿记建档 *上限7.00% AA- 7/18-7/21 财通证券 开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/安吉县资产经营有限公司担保) ========================================================================================= 汉川市汉融 12 7 7/15簿记建档 *上限5.50% AA 7/18-7/22 长江证券 投资建设开发公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 安顺市国有 11 7 7/15簿记建档 *上限5.50% AA 7/18-7/22 国信证券 资产管理公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司担保) 中泰证券 ========================================================================================= 嘉兴市湘家荡 6 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 民族证券 发展投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 郑州航空港兴港 19.5 10 7/19簿记建档 -- AA+ 7/20-7/22 中原证券 投资集团 (第3-6年、7-10年末分别偿还15%、10%本金) 国开证券 ========================================================================================= 芜湖市镜湖 12 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 安信证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宜昌高新 8 7 7/20簿记建档 -- AA+ 7/21-7/22 东方花旗证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 广东广晟资产 14 15 7/20簿记建档 -- AAA 7/21-7/25 广发证券 经营 (第5、第10年末附投资者回售选择权) 平安证券 ========================================================================================= 江苏筑富 16 7 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/25 华林证券 实业投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/以土地使用权及部分房屋建筑物提供担保) 国海证券 ========================================================================================= 湖南城陵矶临港 12 7 7/20簿记建档 -- AA 7/21-7/27 国开证券 新区开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 丰县城市投资 13 5 7/12簿记建档 4.23% AA 7/13-7/15 银河证券 发展公司棚改项目收益债券 (第3-5年末还45%、35%、20%本金/丰县经济开发区投资发展公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 一带一路南通新型 26 7 7/14簿记建档 上限6.00% AA+ 7/15-7/19 长城证券 城镇化建设集合债券 (第3-7年末还20%本金/江苏省信用再担保有限公司担保) ========================================================================================= 淮北建投控股集团 15 4 7/19簿记建档 -- AA 7/20-7/22 国元证券 小微企业增信集合债券 (附第3年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。