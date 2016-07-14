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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 17:57 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月14日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*柳州东通投资  20        7   7/21簿记建档      --       AA       7/22-7/26    国海证券
发展                 (第3-7年末偿还20%本金)
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*荆门市东宝区   7        7   7/21簿记建档      --       AA-      7/22-7/28    长江证券
城乡建设投资      (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司提供担保)
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*广州城市建设投资  15 可续期 7/21簿记建档      --       AAA      7/22-7/26    广发证券
集团停车场专项债   10   10    
       (品种一每5年为一个重定价周期/品种二第5年末附投资者回售选择权)
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潍坊公信国资    4       10   7/12簿记建档     5.00%     AAA      7/13-7/15    中泰证券
经营寒亭停车场专项债 (第3-10年末还9%-16%本金/中合中小企业融资担保公司担保/资产或收益权抵质押)
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合肥鑫城国有   14        7   7/14簿记建档   上限5.50%   AA         7/15       东海证券
资产经营公司      (第3-7年末偿还20%本金)
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镇江新区城建   11.6      7   7/13簿记建档    *5.31%     AA       7/14-7/18    海通证券
投资公司停车场专项债 (第3-7年末偿还20%本金/镇江城市建设产业集团担保)
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金堂县现代      8        7   7/13簿记建档    *5.49%     AA-      7/14-7/19    天风证券
农业投资公司  (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)
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洪泽县城市     10        7   7/15簿记建    *上限6.00%   AA       7/18-7/20    银河证券
资产经营公司      (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权抵押担保)    
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如东县新天地   10        7   7/15簿记建档  *上限6.20%   AA       7/18-7/21    申万宏源证券
投资发展公司     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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安吉县城西北    8.6      7   7/15簿记建档  *上限7.00%   AA-      7/18-7/21    财通证券
开发公司        (第3-7年末分别偿还20%本金/安吉县资产经营有限公司担保)
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汉川市汉融     12        7   7/15簿记建档  *上限5.50%   AA       7/18-7/22    长江证券
投资建设开发公司  (第3-7年末分别偿还20%本金)
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安顺市国有     11        7   7/15簿记建档  *上限5.50%   AA       7/18-7/22    国信证券
资产管理公司    (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司担保)           中泰证券
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嘉兴市湘家荡    6        7   7/19簿记建档      --       AA       7/20-7/22    民族证券
发展投资集团     (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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郑州航空港兴港 19.5     10   7/19簿记建档      --       AA+      7/20-7/22    中原证券
投资集团        (第3-6年、7-10年末分别偿还15%、10%本金)                       国开证券
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芜湖市镜湖     12        7   7/19簿记建档      --       AA       7/20-7/22    安信证券
建设投资         (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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宜昌高新        8        7   7/20簿记建档      --       AA+      7/21-7/22  东方花旗证券
投资开发        (第3-7年末偿还20%本金)              
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广东广晟资产   14       15   7/20簿记建档      --       AAA      7/21-7/25    广发证券
经营        (第5、第10年末附投资者回售选择权)                                 平安证券 
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江苏筑富       16        7   7/19簿记建档      --       AA       7/20-7/25    华林证券
实业投资      (第3-7年末分别偿还20%本金/以土地使用权及部分房屋建筑物提供担保) 国海证券
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湖南城陵矶临港  12       7   7/20簿记建档      --       AA       7/21-7/27     国开证券
新区开发投资        (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保)                               
   
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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丰县城市投资     13       5   7/12簿记建档     4.23%      AA      7/13-7/15    银河证券
发展公司棚改项目收益债券 (第3-5年末还45%、35%、20%本金/丰县经济开发区投资发展公司为差额补偿人)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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一带一路南通新型  26      7   7/14簿记建档   上限6.00%   AA+     7/15-7/19    长城证券
城镇化建设集合债券  (第3-7年末还20%本金/江苏省信用再担保有限公司担保)
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淮北建投控股集团  15      4   7/19簿记建档      --       AA      7/20-7/22    国元证券
小微企业增信集合债券  (附第3年末投资者回售选择权)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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