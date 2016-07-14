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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 13:01 BJT

澳新汇市：澳元受国内就业数据提振上升，新西兰元因降息预期下滑

澳洲联邦银行(CBA)资深经济分析师Gareth Aird说道：“8月的利率决定将取决于央行对通胀的评估。”

“我们预期两周之后公布的CPI报告疲弱，可能会导致澳洲央行进一步放宽政策。”

新西兰元兑美元 下滑0.005美元至0.7217，此前新西兰央行意外宣布将于7月21日给出经济展望更新，远在8月11日召开下次政策会议之前。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 王兴亚/张涛)

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