《专题新闻快速浏览》--英国内阁名单出炉，脱欧大将任要职****

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特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周三就任英国首相，肩负起带领这个国家退出欧盟的重任，并迅速任命了几位“脱欧”派领导人物出任新政府的重要职务。

-----------------------------最新报导及市场反应------------------------------------------ > 《综述》英国新首相对脱欧派大将约翰逊委以重任，不急于退欧谈判 > 《焦点》英国央行准备祭出新一波量化宽松，迎战英国脱欧冲击 > 《焦点》英镑在英退后贬值虽可提振出口，但效果或远逊1992和2008年 > 英国政经：哈蒙德出任财政大臣，肩负带领经济渡过退欧冲击的重任 > 《全球汇市》日圆回吐盘初涨幅，英国在央行政策会议前上涨 > 《全球市场》亚洲股市盘旋八个月高位附近，市场预期英国央行降息 ------------------------------其他消息------------------------------------------ > 英国数据：退欧冲击楼市活动，6月房价差值降至2015年1月以来最低-RICS > 英国社会：脱欧催生新型高管：英退经理 > 路透调查：英国央行周四料降息25个基点，以避开衰退并令市场安心

------------------------------背景资料------------------------------------------ > 背景资料：解读英国新任首相特雷莎梅的内阁任命 > 背景资料：为缓冲脱欧对英国经济的冲击 英国央行能做什么？ > 背景资料：英国退出欧盟可能造成的后果 > 背景资料：英国如果脱欧，对英国金融服务业将有甚么影响？

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