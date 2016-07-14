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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 13:24 BJT

日本债市：日股续涨打压公债价格下跌，但五年券标售吸引不错需求

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.360%     +0.0   -0.360%
    五年期公债        -0.355%     +0.0   -0.355%
    10年期公债       -0.275%     +1.0   -0.285%
    20年期公债        0.070%     +1.0    0.060%
    30年期公债        0.115%     -0.5    0.120%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         153.60    -0.03    153.63
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
     欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
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    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪/王兴亚；审校 张涛)

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