台湾股市：连收五红续创近一年新高，追涨渐弱可能回落修正

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北7月14日 - 台湾股市周四连五日收高，续创近一年收盘高位。分析师称，在乐观认为英国央行可望调降利率防止经济衰退带动下，台股跟随亚洲股市继续上演资金行情，不过涨幅已逐渐缩小。
台湾加权股价指数 收涨0.10%至8,866.36点；此前收盘高点为去年7月22日的8,918.7点。今日成交初值 为833.15亿台币，上交易日修正后为984.33亿。
英国央行力保经济免受英国脱欧余波冲击下，量化宽松政策可能再度卷土重来。英国央行准备最快在周四降息，紧接着可能再度祭出庞大的债券购买计画。
全曜财经资深分析师陈唯泰表示，今日盘面上涨的股票大多为落后补涨的标的，且成交量较上日萎缩。若以大盘昨天开平、今天开低的技术角度观察，短线指数有拉回寻求支撑的可能。
〞我对指数中性看待，要再涨成交量必须要出来。〞他说。
陈唯泰认为，本周周线面临三角收敛上缘，这支持下周震荡拉回的假设，不过回档8,400点应该不会轻易跌破，拉回修正两周后，大盘才会有挑战9,000点的空间。
统一投信基金经理人张继圣称，目前台股指数位置不低，往上空间已不大，但也不易有大幅回档。企业将依第三季获利强弱各自表现，是选股为主的市场。
亚洲股市周四逗留在八个月高点附近，本地时间14:16，MSCI亚太明晟指数 涨0.29%。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。