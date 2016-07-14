台湾股市：连收五红续创近一年新高，追涨渐弱可能回落修正

路透台北7月14日 - 台湾股市周四连五日收高，续创近一年收盘高位。分析师称，在乐观认为英国央行可望调降利率防止经济衰退带动下，台股跟随亚洲股市继续上演资金行情，不过涨幅已逐渐缩小。

台湾加权股价指数 收涨0.10%至8,866.36点；此前收盘高点为去年7月22日的8,918.7点。今日成交初值 为833.15亿台币，上交易日修正后为984.33亿。

英国央行力保经济免受英国脱欧余波冲击下，量化宽松政策可能再度卷土重来。英国央行准备最快在周四降息，紧接着可能再度祭出庞大的债券购买计画。

全曜财经资深分析师陈唯泰表示，今日盘面上涨的股票大多为落后补涨的标的，且成交量较上日萎缩。若以大盘昨天开平、今天开低的技术角度观察，短线指数有拉回寻求支撑的可能。

〞我对指数中性看待，要再涨成交量必须要出来。〞他说。

陈唯泰认为，本周周线面临三角收敛上缘，这支持下周震荡拉回的假设，不过回档8,400点应该不会轻易跌破，拉回修正两周后，大盘才会有挑战9,000点的空间。

统一投信基金经理人张继圣称，目前台股指数位置不低，往上空间已不大，但也不易有大幅回档。企业将依第三季获利强弱各自表现，是选股为主的市场。