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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 13:57 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：风险信心受到支撑

0547GMT

* 美元/日圆涨0.34%，英镑/美元涨0.52%，新西兰元/美元跌0.87%，澳元/美元涨0.09%

* 美元/人民币持平，美元/韩元跌0.62%，美元/马币(林吉特)跌0.48%，美元/印度卢比跌0.2%

* 日经指数涨0.76%，沪综指跌0.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.17%；美国原油涨0.96%，美国10年期公债收益率报1.4725%

* 英国内阁名单出炉，脱欧大将任要职

* 澳洲6月就业人口小幅增长，但全职就业人口飙升 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)

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