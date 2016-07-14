《汇市简讯》伦敦盘初：风险信心受到支撑

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 美元/日圆涨0.34%，英镑/美元涨0.52%，新西兰元/美元跌0.87%，澳元/美元涨0.09%
* 美元/人民币持平，美元/韩元跌0.62%，美元/马币(林吉特)跌0.48%，美元/印度卢比跌0.2%
* 日经指数涨0.76%，沪综指跌0.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.17%；美国原油涨0.96%，美国10年期公债收益率报1.4725%
* 英国内阁名单出炉，脱欧大将任要职
* 澳洲6月就业人口小幅增长，但全职就业人口飙升 (完)
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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。