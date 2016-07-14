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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 14:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆一路走升，105上方的停止单被触发

0604 GMT

* 美元/日圆自104.60附近的低点反弹，升穿105.00，一鼓作气来到105.39

* 在105.00上方的停止单则被触发，而集结在105.00的卖单力量看似并没有预想的那样强大

* 日本出口商可能再度入市，但只要风险偏好依旧占据主导，他们便不会急于行动

* 日经指数收高0.95%至16,385点

(编译 高琦 审校 郑茵)

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