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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 14:29 BJT

日本股市：收盘涨1%至逾一个月高点，因日圆疲软提振风险偏好

东证股价指数 攀升0.8%，报1,311.16点，JPX-日经400指数 涨0.7%，报11,785.75点。

0614 GMT，美元/日圆 涨0.9%，报105.42。(完)

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