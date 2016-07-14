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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 14:43 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆站上140，下一步是买进还是卖出颇费思量

0633 GMT

* 英镑/日圆在140.00上方到底是要买进还是卖出，这是个困扰投资者的问题

* 140是个关键心理水准，考虑到英国央行的态度，英镑今日能升到此处着实令人惊讶

* 预计英国央行将降息25个基点，并且可能推出更多量化宽松举措

* 140.75是160.10-128.81的38.2%回档位，144.46是50%回档位，148.16是61.8%回档位

* 英镑/日圆在亚洲盘从136.34的低点涨至140.36

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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