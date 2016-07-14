国际油市：原油期货继上日大跌后反弹，但石油过剩疑虑料抑制涨幅

英国金融市场：硬脱欧担忧打击英镑，特雷莎梅将于明日发表脱欧计划讲话
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
IEA称，全球油市供应持续过剩，抑制原油价格的涨势，尽管需求增长强劲而且非OPEC产油国石油生产急剧下降。
“我们知道目前正处于再平衡的过程中，但石油供应依旧过剩，需要用时间加以消化，”辉立期货资深商品经理Avtar Sandu称。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，馏分油库存创下1月以来最大增幅，汽油库存意外增加。
该数据表明传统上的夏季驾车出行高峰时期石油需求却异常疲弱，而许多人原本预期低油价将鼓励人们驾车出游。
EIA数据显示截至7月8日当周，美国原油库存 减少250万桶，分析师预估为减少300万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍/于春红; 审校 艾茂林/杜明霞)
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