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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 15:01 BJT

标题新闻：德国总理梅克尔邀请英国首相特雷莎梅在柏林会谈，期望共同合作，但拒绝就约翰逊置评

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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