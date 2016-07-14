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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 15:03 BJT

《全球汇市》日圆触及三周低点，英央行会议前英镑走升

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息预期降温，令美元承压；英国退欧公投后
市场动荡，也使得投资者愈加谨慎。
    
    费城联邦储备银行总裁哈克周三表示，美联储或选择进行一系列“非常平缓”的升息，
并称他希望在支持货币紧缩之前看到形势更明朗一点。 
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1106  1.1088  +0.16  +2.27  1.0860
    美元/日圆            105.47  104.48  +0.95 -12.33  120.30
    欧元/日圆         117.17  115.85  +1.14 -10.19  130.47
    美元/瑞郎            0.9832  0.9848  -0.16  -1.86  1.0018
    英镑/美元            1.3206  1.3145  +0.46 -10.39  1.4738
    美元/加元            1.2920  1.2976  -0.43  -6.64  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6968  6.6867  +0.15  +1.96  6.5680
    澳元/美元            0.7629  0.7605  +0.32  +4.87  0.7275
    新西兰元/美元        0.7227  0.7273  -0.63  +5.89  0.6825
    澳元/日圆         80.430  79.490  +1.18  -8.21  87.620
    新西兰元/日圆     76.260  76.010  +0.33  -6.98  81.980
    英镑/日圆         139.39  137.35  +1.49 -21.35  177.22
    澳元/新西兰元     1.0551  1.0451  +0.96  -1.06  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王洋/汪红英/张若琪/蔡美珍/刘秀红/张涛/艾茂林)

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