路透基点：台湾荣工工程67亿台币项目融资正式启动

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头 行兼簿记行第一银行已经为荣工工程股份有限公司启动67亿台币(2.07亿 美元)的九年期项目(专案)融资，以支持新北市的三莺线建设。 这笔贷款于7月11日启动，包含20.5亿台币的定期贷款A部分，21.5亿 台币的定期贷款B部分，以及25亿台币的循环信贷C部分。 A部分及B部分贷款包含70-85个基点的年度担保费用，C部分利率则为 较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100个基点，税前保底 利率为1.7%。 银行获邀以三个档次加入此贷款，贷款12亿台币以上者前端费为15个 基点，并取得牵头行头衔；贷款8-11亿台币者前端费用为10个基点，取得 联合安排行头衔；贷款5-7.99亿台币者前端费用5个基点，取得经理行头 衔。 新北市政府捷运工程局已与一跨国团队签订统包合同，设计并承建三 莺线。总部位于台湾的荣工工程将管理这一建设项目。这个长达14.29公 里的三莺线包括12个新站和一个车库。工程将于2016年下半年开工，计划 2023年竣工。 荣工工程是政府支持建设项目的主要参与者，其业务涵盖公路、水库 、机场到发电厂。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。