路透基点：台湾荣工工程67亿台币项目融资正式启动

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头 行兼簿记行第一银行已经为荣工工程股份有限公司启动67亿台币(2.07亿 美元)的九年期项目(专案)融资，以支持新北市的三莺线建设。 这笔贷款于7月11日启动，包含20.5亿台币的定期贷款A部分，21.5亿 台币的定期贷款B部分，以及25亿台币的循环信贷C部分。 A部分及B部分贷款包含70-85个基点的年度担保费用，C部分利率则为 较三个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100个基点，税前保底 利率为1.7%。 银行获邀以三个档次加入此贷款，贷款12亿台币以上者前端费为15个 基点，并取得牵头行头衔；贷款8-11亿台币者前端费用为10个基点，取得 联合安排行头衔；贷款5-7.99亿台币者前端费用5个基点，取得经理行头 衔。 新北市政府捷运工程局已与一跨国团队签订统包合同，设计并承建三 莺线。总部位于台湾的荣工工程将管理这一建设项目。这个长达14.29公 里的三莺线包括12个新站和一个车库。工程将于2016年下半年开工，计划 2023年竣工。 荣工工程是政府支持建设项目的主要参与者，其业务涵盖公路、水库 、机场到发电厂。(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)