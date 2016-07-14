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市场报道 | 2016年 7月 14日 星期四 15:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在亚洲盘触及空头目标，涨势消退

0656 GMT

* 英镑/美元未能在周三站上1.3323，该水准是1.5022-1.2798跌势的23.6%回档位

* 30日波林格区间的上缘和下缘相距很远，宽度料将继续超过其他正常区间

* 英镑在6月24日从1.5022大跌到1.3228，这令整体走势依然偏空

* 若英镑能守在周三高点1.3340上方，则有转为上行的风险

* 在1.3285做空的空头在亚洲盘触及了目标1.3105

* 技术图：tmsnrt.rs/29x2tQ1

(编译 高琦 审校 张明钧)

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