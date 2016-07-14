全球金市：金价下滑，英国央行政策声明在即市场稍事喘息

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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0639GMT时现货金 跌0.8%，报1,332.33美元。
汇丰分析师James Steel在报告中称，“尽管我们认为短期内金价可能将进一步回调，但我们认为跌势可能有限，进一步下跌将吸引买盘。”
低利率提升了黄金这种不孽息资产的吸引力。
路透技术分析师王涛称，现货金料将重新测试1,328美元的支撑位，如果跌破此处，将跌向下一支撑位1,313美元。
香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，金价因一系列稳定因素而持稳，这些因素包括特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就任英国首相，以及预期日本和英国央行将降息。
美国费城联邦储备银行总裁哈克周三表示，美联储或选择进行一系列“非常平缓”的升息，并称他希望在支持货币紧缩之前看到形势更明朗一点。
其他贵金属中，现货钯金 跌0.1%，报640.50美元，前一交易日触及八个月高点647.20。
白银 下跌0.3%，报20.28美元。铂金跌0.7%报1,086.85美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/于春红; 审校 郑茵/张涛)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。