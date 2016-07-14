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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 15:23 BJT

全球金市：金价下滑，英国央行政策声明在即市场稍事喘息

0639GMT时现货金 跌0.8%，报1,332.33美元。

汇丰分析师James Steel在报告中称，“尽管我们认为短期内金价可能将进一步回调，但我们认为跌势可能有限，进一步下跌将吸引买盘。”

低利率提升了黄金这种不孽息资产的吸引力。

路透技术分析师王涛称，现货金料将重新测试1,328美元的支撑位，如果跌破此处，将跌向下一支撑位1,313美元。

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung称，金价因一系列稳定因素而持稳，这些因素包括特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)就任英国首相，以及预期日本和英国央行将降息。

美国费城联邦储备银行总裁哈克周三表示，美联储或选择进行一系列“非常平缓”的升息，并称他希望在支持货币紧缩之前看到形势更明朗一点。

其他贵金属中，现货钯金 跌0.1%，报640.50美元，前一交易日触及八个月高点647.20。

白银 下跌0.3%，报20.28美元。铂金跌0.7%报1,086.85美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/于春红; 审校 郑茵/张涛)

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