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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 15:27 BJT

澳洲股市：连续第六日收涨，受银行股上涨提振

路透墨尔本7月14日 - 澳洲股市周四连续第六日收涨，因对全球央行将进一步放松政策的预期支撑了金融类股。

指标S&P/ASX 200指数 盘中一度升至5,416点，创5与27日以来最高水准，收盘上涨0.4%至5,411.60点。该指数周三收涨0.7%。(完)

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