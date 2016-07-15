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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：7月15日及本提存期资金预期变化一览表

台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期2,699亿台币。     
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
   -------------------------------------------------------------------------   
   (本提存期) 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)5,650.1亿台币：        
            7/18                         2,950.5亿台币
            7/19                         4,150.8亿台币
            7/20                           1,936亿台币
            7/21                           2,318亿台币
            7/22                           1,615亿台币
            7/25                           2,423亿台币
            7/26                         2,723.5亿台币
            7/27                         3,931.5亿台币
            7/28                           3,169亿台币
            7/29                        1,568.50亿台币
            8/01                        3,443.80亿台币
            8/02                           1,600亿台币
            8/03                         3,820.5亿台币
 
    --国库券到期473.5亿台币。  
      07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。
      08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 
    
    --公债还本与付息共787.84352亿台币。
      07/17           90甲5期15息                      14.5亿台币
      07/17          104甲10期1息                     1.875亿台币
      07/18          103甲10期2息                       4.5亿台币
      07/20          100甲6期本金                       700亿台币
      07/20           100甲6期5息                        14亿台币
      07/20           101甲6期4息                        12亿台币
      07/26           102甲8期3息                   8.33052亿台币
      07/31          103甲11期2息                     6.375亿台币
      08/02           100甲7期5息                   12.1875亿台币
      08/02           102甲9期3息                   14.0755亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --7/19: 发行105/9期公债，金额300亿台币，天期为20年期，14日标售。
    --7/27: 增额发行105/8期公债，目标金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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