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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 16:10 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

美元/瑞郎：突破200日均线之后未能守住，直接回跌至0.9848下方，这并不足以抵销偏
多倾向，但大抵只是呈现中性，不特别振奋多方或空方。目前我们维持看多，目标为5月高
点0.9956。关键短线阻力为0.9990/10，这是2015年11月下跌走势的61.8%回档位。这将作为
升向2015年3月高点1.0128及2015高档区1.0295/1.0328的突破点。基本上只要守在6月16日
高点0.9687上方，我们就会看多。跌破0.9685将使我们重新关注近期低点0.9522。盘中艾略
特波浪讯号呈现多空交陈。
    
    澳元/美元：仍偏多且突破0.7630后仍守在该价位上方，这意味着有可能进一步上看78.
6%回档位0.7688。这是上攻近期高点0.7836/50和38.2回档位的最后一道防线，同时阻力可
能加剧，我们预期将无法攻克此点。需要收在55日均线切入位0.7397下方，方能化解上涨压
力，并重新设定目标于200日均线0.7314及2016年支撑线位置0.7263。但目前看来出现这种
走势的可能性不高。

                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1095  1.1088  +0.06  +2.16  1.0860
    美元/日圆            105.47  104.48  +0.95 -12.33  120.30
    欧元/日圆         117.03  115.85  +1.02 -10.30  130.47
    美元/瑞郎            0.9832  0.9848  -0.16  -1.86  1.0018
    英镑/美元            1.3215  1.3145  +0.53 -10.33  1.4738
    美元/加元            1.2942  1.2976  -0.26  -6.48  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6954  6.6867  +0.13  +1.94  6.5680
    澳元/美元            0.7626  0.7605  +0.28  +4.82  0.7275
    新西兰元/美元        0.7219  0.7273  -0.74  +5.77  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0911  1.0925  -0.13  +0.23  1.0886
    欧元/英镑         0.8392  0.8434  -0.50 +13.91  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4215  9.4234  -0.02  +2.74  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4069  8.4187  -0.14  -4.90  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张涛/张明钧; 审校 孙茉莉/刘秀红)

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