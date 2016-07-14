美元/瑞郎：突破200日均线之后未能守住，直接回跌至0.9848下方，这并不足以抵销偏 多倾向，但大抵只是呈现中性，不特别振奋多方或空方。目前我们维持看多，目标为5月高 点0.9956。关键短线阻力为0.9990/10，这是2015年11月下跌走势的61.8%回档位。这将作为 升向2015年3月高点1.0128及2015高档区1.0295/1.0328的突破点。基本上只要守在6月16日 高点0.9687上方，我们就会看多。跌破0.9685将使我们重新关注近期低点0.9522。盘中艾略 特波浪讯号呈现多空交陈。 澳元/美元：仍偏多且突破0.7630后仍守在该价位上方，这意味着有可能进一步上看78. 6%回档位0.7688。这是上攻近期高点0.7836/50和38.2回档位的最后一道防线，同时阻力可 能加剧，我们预期将无法攻克此点。需要收在55日均线切入位0.7397下方，方能化解上涨压 力，并重新设定目标于200日均线0.7314及2016年支撑线位置0.7263。但目前看来出现这种 走势的可能性不高。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1095 1.1088 +0.06 +2.16 1.0860 美元/日圆 105.47 104.48 +0.95 -12.33 120.30 欧元/日圆 117.03 115.85 +1.02 -10.30 130.47 美元/瑞郎 0.9832 0.9848 -0.16 -1.86 1.0018 英镑/美元 1.3215 1.3145 +0.53 -10.33 1.4738 美元/加元 1.2942 1.2976 -0.26 -6.48 1.3839 美元/离岸人民币 6.6954 6.6867 +0.13 +1.94 6.5680 澳元/美元 0.7626 0.7605 +0.28 +4.82 0.7275 新西兰元/美元 0.7219 0.7273 -0.74 +5.77 0.6825 欧元/瑞郎 1.0911 1.0925 -0.13 +0.23 1.0886 欧元/英镑 0.8392 0.8434 -0.50 +13.91 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4215 9.4234 -0.02 +2.74 9.1705 美元/挪威克朗 8.4069 8.4187 -0.14 -4.90 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张涛/张明钧; 审校 孙茉莉/刘秀红)