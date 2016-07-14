《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月14日

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港7月14日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:48时,1港元=0.86 226人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 13.39 7.18 2.16 南玻 11.67 6.24 2.17 深康佳 4.92 2.93 1.95 ST中华 10.79 5.06 2.47 ST中冠 11.78 4.89 2.79 深深宝 12.99 6.03 2.50 深华发 20.00 7.11 3.26 深赤湾 16.82 12.29 1.59 特力 67.12 22.36 3.48 飞亚达 11.85 7.09 1.94 一致药业 68.19 47.31 1.67 深深房 10.77 5.55 2.25 ST盛润 7.53 6.09 1.43 深南电 12.49 5.32 2.72 深纺织 13.00 7.50 2.01 方大集团 18.06 7.61 2.75 深国商 12.84 5.46 2.73 深赛格 10.99 5.24 2.43 宝石 10.20 5.86 2.02 小天鹅 35.74 28.25 1.47 粤高速 5.91 4.01 1.71 晨鸣纸业 8.80 6.29 1.62 ST珠江 9.84 5.83 1.96 美菱电器 6.29 4.55 1.60 大冷股份 11.60 6.33 2.13 粤电力 5.20 3.60 1.68 佛山照明 11.34 6.22 2.11 江铃汽车 25.95 20.10 1.50 沙隆达 10.68 6.79 1.82 苏常柴 9.09 4.89 2.16 威孚高科 21.34 16.93 1.46 古井贡酒 49.54 30.90 1.86 ST东海 13.99 6.61 2.45 长安汽车 15.16 11.97 1.47 京东方 2.41 1.93 1.45 鲁泰 11.51 10.15 1.32 本钢板材 6.26 2.50 2.90 张裕 42.05 23.50 2.08 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。