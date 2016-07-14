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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月14日

路透香港7月14日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.86232人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为29.13%，低于上交易日收盘的30.82%。
        
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                    4.31             4.38           1.14
 建设银行                                    5.01             5.46           1.06
 中国银行                                    3.32             3.17           1.21
 农业银行                                    3.12             2.87           1.26
 招商银行                                   17.09            17.44           1.14
 中信银行                                    6.02             4.90           1.42
 交通银行                                    5.60             5.16           1.26
 民生银行                                    9.30             7.65           1.41
 中国人寿                                   21.60            17.36           1.44
 中国平安                                   32.49            35.30           1.07
 中国太保                                   27.38            27.40           1.16
 中信证券                                   16.96            17.42           1.13
 新华人寿                                   42.34            28.20           1.74
 海通证券                                   16.42            13.00           1.46
 华能国际                                    7.25             4.59           1.83
 大唐发电                                    4.06             1.95           2.41
 华电国际                                    5.10             3.49           1.69
 中煤能源                                    5.69             4.39           1.50
 中国神华                                   14.77            15.08           1.14
 中国石油                                    7.37             5.48           1.56
 兖州煤业                                   13.29             5.33           2.89
 中国石化                                    4.88             5.82           0.97
 上海石化                                    6.40             3.81           1.95
 中海油服                                   12.78             6.28           2.36
 仪征化纤                                    4.23             1.56           3.14
 中国铝业                                    4.12             2.74           1.74
 江西铜业                                   16.22             9.79           1.92
 洛阳钼业                                    4.45             1.85           2.79
 紫金矿业                                    3.84             2.97           1.50
 马钢股份                                    2.64             1.86           1.65
 鞍钢股份                                    4.21             4.08           1.20
 重庆钢铁                                    2.52             1.70           1.72
 海螺水泥                                   15.87            20.25           0.91
 洛阳玻璃                                   27.62             4.71           6.80
 京城机电                                    9.49             3.12           3.53
 中联重科                                    4.28             2.66           1.87
 金隅股份                                    4.10             2.70           1.76
 中国国航                                    7.90             5.92           1.55
 东方航空                                    7.10             4.40           1.87
 南方航空                                    8.37             4.90           1.98
 中国远洋                                    5.47             2.89           2.19
 中海集运                                    4.27             1.78           2.78
 中集集团                                   14.89            10.18           1.70
 中海发展                                    6.39             4.64           1.60
 宁沪高速                                    8.58            10.98           0.91
 深高速                                      8.48             7.00           1.40
 成渝高速                                    4.84             2.70           2.08
 皖通高速                                   14.99             6.16           2.82
 广深铁路                                    4.06             3.64           1.29
 中国南车                                    9.37             7.29           1.49
 中国交建                                   10.93             8.68           1.46
 中国铁建                                   10.30             9.74           1.23
 中国中铁                                    7.09             5.91           1.39
 长城汽车                                    9.63             6.84           1.63
 比亚迪                                     61.20            48.70           1.46
 广汽集团                                   22.60            10.18           2.57
 青岛啤酒                                   30.31            27.55           1.28
 白云山                                     27.60            19.90           1.61
 新华制药                                   11.60             5.13           2.62
 海信科龙                                    8.18             4.02           2.36
 南京熊猫                                   16.99             6.08           3.24
 晨鸣纸业                                    8.80             6.39           1.60
 上海医药                                   19.35            18.26           1.23
 中兴通讯                                   14.78            10.20           1.68
 东方电气                                   10.16             6.19           1.90
 潍柴动力                                    8.13             8.16           1.16
 东北电气                                    6.74             2.85           2.74
 广船国际                                   32.61            12.76           2.96
 昆明机床                                    6.61             2.30           3.33
 一拖股份                                   10.00             4.05           2.86
 北辰实业                                    4.37             2.46           2.06
 创业环保                                    8.07             3.65           2.56
 中国中冶                                    3.93             2.40           1.90
 金风科技                                   15.84            10.88           1.69
 丽珠                                       50.48            37.90           1.54
 万科                                       17.96            15.56           1.34
 郑煤机                                      5.97             3.38           2.05
 大连港                                      6.15             3.47           2.06
 山东墨龙                                    8.95             3.29           3.15
 浙江世宝                                   33.07             9.55           4.02
 复星医药                                   20.89            19.72           1.23
 光大银行                                    3.75             3.43           1.27
 东江环保                                   17.33            14.00           1.44
 上海电气                                    8.10             3.34           2.81
 广发证券                                   17.36            18.02           1.12
 华泰证券                                   21.16            17.12           1.43
        
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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