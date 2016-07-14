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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 16:13 BJT

中国期货：菜粕品种交易手续费标准今晚夜盘交易时起将倍增--郑商所

路透北京7月14日 - 中国郑州商品交易所周四称，自今晚夜盘交易时起，将菜粕品种交易手续费标准由1.5元人民币/手调整为3元/手。

郑商所网站刊登了上述通知，但未说明上调手续费标准的原因。

中国期货市场周四商品期货收盘中，豆粕和菜粕品种涨幅居前，其中，菜籽粕期货主力合约 收涨1.89%至每吨2,702元，今年以来其涨幅一度高达逾五成。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)

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