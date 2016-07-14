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债券 | 2016年 7月 14日 星期四 16:34 BJT

意大利金融：摩根大通拟放贷70亿欧元，帮助处理西雅那银行坏账--报载

路透米兰7月14日 - 意大利日报Il Messaggero周四报导，美国摩根大通(JP Morgan) 有意向一个投资载体提供70亿欧元(78亿美元)作为过桥贷款。该载体将购买意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS) 的不良贷款。

报导称，预计西雅那银行将出售266亿欧元不良贷款给这个载体，后者将以发行以这些不良贷款作为支持的债券，将所得资金用于此项收购。

意大利银行业援救基金Atlante将购买这些新发行债券中风险较高的部分，另外70亿欧元的优先债可享受国家支持的担保。

有了摩根大通提供的这笔贷款，这笔交易就可以在安排资产支持债券发行的同时继续进行。

摩根大通没有立即置评。西雅那银行也拒绝发表评论。

截至周四0828GMT，西雅那银行股价上扬4.96%。

Il Messaggero称这些贷款将以三折出售，产生40亿欧元的资本缺口。此前西雅那银行已对这些不良贷款减记63.3%。

该报称，担任西雅那银行顾问的瑞银和花旗已接触了大约15家愿意考虑参与此次资本重组的国际银行。

未能立即联系到瑞银和花旗给予置评。(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)

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