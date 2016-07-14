修正-人民币衍生品：美元掉期曲线波动下行，人民币流动性呈宽松态势

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(内文第一段里应该为“周三”央行续做MLF,非“周二”)
路透北京7月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四下跌，本周呈波动下行趋势。交易员称，因周三央行续做中期借贷便利(MLF)，人民币流动性宽松，致掉期市场卖压较重。不过一年期掉期已经接近底部，料下行空间不大，近期有反弹可能。
他们并表示，近期美元和人民币都较为宽松，因可配置的优质资产有限，资金都堆积在银行间市场。短端美元拆借需求不旺，主要用于现金头寸管理；长端尽管流动性略紧，但仍有中资大行配出，需求方以城商行为主。
“过了季末人民币比较宽松，而且卖盘比较多，掉期就一直下。不过应该跌不太下去了，快到底了，卖盘再继续压的话可能掉期会反弹。”一中资行交易员称。
亦有外资行交易员表示，境内掉期不断下行主导力量还是人民币流动性充裕，一方面因为央行的MLF操作，另外也有资产荒的原因。
“现在流动性都松，资产荒，钱配不出去，都积累在银行间市场。不光是配置人民币资产跟不上，美元也是，以前有的行拆美元配美债，现在都少了很多。”他称。
北京时间16:00，境内美元/人民币一周期掉期 报9.3点，一个月期 报49点，一年期 报600点，较上周四分别下跌35.42%、15.52%、和7.69%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.350/4.550，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为3.800/4.300，较上周四小幅上升。
中国银行间市场周四资金面维持宽松，市场供给充足，主要回购利率保持平稳。交易员称，央行昨日超额续作MLF（中期借贷便利），彰显维稳姿态，今日大行融出积极，供需两旺，不过需求仍集中在隔夜品种。 `
人民币兑美元即期 周四早盘较上日收盘价小幅上涨，中间价继续小升。交易员称，离岸CNH短暂波动后重回平静，外部环境趋稳美元指数亦温和调整，但客盘购汇仍不少，大行仍需6.69元附近提供美元流动性，短期汇价或维持区间窄幅整理。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。