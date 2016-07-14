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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 16:19 BJT

全球金融：MSCI明晟全球股指触及2015年12月初以来高位

路透伦敦7月14日 - MSCI明晟全球股票市场指数 周四升至2015年12月初以来最高水准，因欧洲和亚洲股市纷纷上涨。

该指数最高升至410.43点，触及2015年12月2日以来最高，并超过了2016年6月8日创下的高位。最新报410.35点，日内涨0.25%。(完)

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