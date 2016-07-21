更正 - 路透基点：台泥国际集团推动4.5亿美元再融资(7月14日)

《全球汇市》英镑下跌至三周低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
(更正：因译文有误，倒数第二段改为“港元部份综合收益为142.5个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点”)
路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有四家银行为香港上市的台泥国际集团有限公司发起4.5亿美元五年期再融资。
星展银行、第一商业银行、华南商业银行、以及兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行。华南银行并担任额度代理行。
这笔贷款包含2.0亿美元的定期贷款A部分及2.5亿美元循环信贷B部分，利率为较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor间差距超过35个基点时，借款人必须支付差额。
银行获邀以三个档次参贷：核贷5,000万美元以上者取得20个基点的前端费及牵头行头衔，核贷3,500-4,900万美元者取得15个基点的前端费及主办行头衔；核贷2,000-3,400万美元者取得10个基点前端费及安排行头衔。这笔交易已于7月11日推出，回覆期限为8月5日。
借款人为台湾上市公司台湾水泥旗下子公司，而台湾水泥将提供支持函(letter of support)。
贷款主要用于为2011年12月5.5亿美元等额五年期定期贷款进行再融资，以及作为运营资本。之前这笔贷款分为美元及港元部分，美元部分综合收益为127.5个基点，利率为较Libor加码115个基点；港元部份综合收益为142.5个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点。
台泥国际及其子公司的主要业务包括在香港经营水泥进口及分销业务，及在中国其他地区经营水泥、熟料及矿渣粉制造和分销业务。(完)
路透伦敦1月16日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透惠灵顿1月17日 - 一家民间智库周二表示，新西兰企业信心在第四季升至逾两年最高水平，受助于建筑行业炙热，家庭需求和奶制品行业反弹。
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。