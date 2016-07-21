更正 - 路透基点：台泥国际集团推动4.5亿美元再融资(7月14日)

(更正：因译文有误，倒数第二段改为“港元部份综合收益为142.5个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点”)

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有四家银行为香港上市的台泥国际集团有限公司发起4.5亿美元五年期再融资。

星展银行、第一商业银行、华南商业银行、以及兆丰国际商业银行担任牵头行兼簿记行。华南银行并担任额度代理行。

这笔贷款包含2.0亿美元的定期贷款A部分及2.5亿美元循环信贷B部分，利率为较三个月或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115个基点。当台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor间差距超过35个基点时，借款人必须支付差额。

银行获邀以三个档次参贷：核贷5,000万美元以上者取得20个基点的前端费及牵头行头衔，核贷3,500-4,900万美元者取得15个基点的前端费及主办行头衔；核贷2,000-3,400万美元者取得10个基点前端费及安排行头衔。这笔交易已于7月11日推出，回覆期限为8月5日。

借款人为台湾上市公司台湾水泥旗下子公司，而台湾水泥将提供支持函(letter of support)。

贷款主要用于为2011年12月5.5亿美元等额五年期定期贷款进行再融资，以及作为运营资本。之前这笔贷款分为美元及港元部分，美元部分综合收益为127.5个基点，利率为较Libor加码115个基点；港元部份综合收益为142.5个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点。