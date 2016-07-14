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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 16:49 BJT

《全球汇市》日圆创三周低点，英镑在英国央行会议前走高

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1104  1.1088  +0.14  +2.25  1.0860
    美元/日圆            105.55  104.48  +1.02 -12.26  120.30
    欧元/日圆         117.22  115.85  +1.18 -10.16  130.47
    美元/瑞郎            0.9822  0.9848  -0.26  -1.96  1.0018
    英镑/美元            1.3229  1.3145  +0.64 -10.24  1.4738
    美元/加元            1.2937  1.2976  -0.30  -6.52  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6961  6.6867  +0.14  +1.95  6.5680
    澳元/美元            0.7628  0.7605  +0.30  +4.85  0.7275
    新西兰元/美元        0.7217  0.7273  -0.77  +5.74  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0911  1.0925  -0.13  +0.23  1.0886
    欧元/英镑         0.8391  0.8434  -0.51 +13.90  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4224  9.4234  -0.01  +2.75  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3997  8.4187  -0.23  -4.98  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 郑茵/汪红英/张涛/刘秀红/蔡美珍；审校 王洋/张荻/艾茂林)

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