版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 16:35 BJT

香港数据：6月底外汇基金境外资产增至30,867亿港元--金管局

路透香港7月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至今年6月底止外汇基金境外资产为30,867亿港元，较5月底增加9亿港元。

货币基础为16,073亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。

外汇基金用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐