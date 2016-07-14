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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 16:40 BJT

金属期市：期铜及期镍价格上涨，受扩大刺激政策预期激励

澳新银行在研究报告中称：“中国大宗商品的进口强于预期，以及对全球祭出刺激措施的憧憬，应会继续支撑大宗商品价格。”

中国6月铜进口减少2.3%至420,000吨，但仍保持强劲。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小升0.3%，至每吨4,955美元，上日大涨1.4%，至4月29日以来的最高每吨5,032。

上海期交所期铜 涨0.8%至每吨38,640元人民币，周三劲扬5.8%。

LME期镍 扭转稍早的跌势，攀升1.4%至每吨10,490美元，担心菲律宾矿石供应不足。

美国周三就中国对九种关键金属和矿产品征收出口关税发起挑战，称此举违反中国向世界贸易组织(WTO)的承诺，并让中国制造商从中获得不公平优势。 (完)

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(编译 张明钧/孙茉莉; 审校 张涛)

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