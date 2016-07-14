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债券 | 2016年 7月 14日 星期四 16:56 BJT

欧元债市：投资者焦点转向英国，英央行将举行退欧后的首次会议

货币市场的走势反映出，欧洲央行下周进一步降息10个基点至负0.5%的可能性约为30%，年底前降息的可能性为百分之百。

“欧洲央行可以再等一等，判断一下英国公投对欧洲的影响，但即便如此，我们还是越来越相信，他们会在9月进一步降息，”荷兰合作银行资深固定收益分析师Richard McGuire说。

德国10年期公债收益率 周四涨1个基点至负0.13%，英国10年期公债 上涨了2个基点至0.77%。

不过，两者仍距离各自的纪录低点不远，因全球经济迟滞担忧刺激了对避险公债的需求，即便目前收益率已经低得难以置信。

“股市和债市表现都不错，部分因为预期英国央行将采取行动以稳定经济，”法国兴业银行资深利率策略师Ciaran O'Hagan说。

“若是结果与之不符，可能在风险市场和债市激起负面反应。”(完)

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(编译 王洋/郑茵 审校 张明钧/张涛)

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