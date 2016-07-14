台湾汇市：台币收创近一年新高逼近32大关，外资疯狂汇入央行阻挡力道弱

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 台币收创近一年高位，市场料英国降息提升风险胃纳 * 韩元大涨，外资大汇入 * 央行阻升，但力道不强 * 明日台币区间料在31.950-32.100 路透台北7月14日 - 台币兑美元 周四收盘再创近一年高位。汇银人士称，韩元 大涨 带动台币强劲升破今年高位，且逼近32元大关。由于英国央行今日稍晚将召开政 策会议，料会降息，可能进一步刺激亚币趋强。 他们表示，大型外商保管银行丢美元的力道很强，虽然本地的进口商在台币盘中升破32 .150的年内高位之后马上出手买汇，也未能阻挡外商银的抛售美元力道。至于央行虽也有美 元买盘出笼，但也并没有太过积极。 〞外商是拼命丢、用力丢、狠狠的丢(美元)，〞一位大型商银交易员说。前高是2015年 8月10日的31.760。 本地大型商银交易人士则表示，以台币近期偏强走势，外资又特别喜好台股，不排除明 天台币可能向32大关测试。而且英国稍晚若降息，可能推升风险偏好。只不过，台币纵使盘 中升破32，收盘价可能也无法穿破32。 交易员表示，台湾央行近期虽有动作但阻升道不强，买入美元并不算太激烈。虽说如此 ，但央行对整个市场的掌控性还是很高，仍要小心央行的管控。 韩元兑美元 收报1,137.4，上日收在1,146.4；台股加权指数 则涨0.1 0%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.863/31.942，上日收在3 2.085。 今日台币兑美元收盘报32.073，收盘前高是去年8月10日的31.760；实质价位波动区间 在32.058-32.151，上日在32.159-32.191。交易员预估，明日台币区间在31.950-32.100。 台湾股市周四连五日收高，续创近一年收盘高位。 资料显示，外资及陆资 在台股买超70.28亿台币，连五个交易日买超共计458.55亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.073 32.183 32.058-32.179 32.179 11.42 6.96 司 元太外汇经纪公 32.074 32.183 32.058-32.165 32.165 3.81 4.24 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.145/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。