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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 17:06 BJT

台湾汇市：台币收创近一年新高逼近32大关，外资疯狂汇入央行阻挡力道弱

* 台币收创近一年高位，市场料英国降息提升风险胃纳
    * 韩元大涨，外资大汇入
    * 央行阻升，但力道不强
    * 明日台币区间料在31.950-32.100

    路透台北7月14日 - 台币兑美元 周四收盘再创近一年高位。汇银人士称，韩元
大涨 带动台币强劲升破今年高位，且逼近32元大关。由于英国央行今日稍晚将召开政
策会议，料会降息，可能进一步刺激亚币趋强。
    
    他们表示，大型外商保管银行丢美元的力道很强，虽然本地的进口商在台币盘中升破32
.150的年内高位之后马上出手买汇，也未能阻挡外商银的抛售美元力道。至于央行虽也有美
元买盘出笼，但也并没有太过积极。
    
    〞外商是拼命丢、用力丢、狠狠的丢(美元)，〞一位大型商银交易员说。前高是2015年
8月10日的31.760。
    
    本地大型商银交易人士则表示，以台币近期偏强走势，外资又特别喜好台股，不排除明
天台币可能向32大关测试。而且英国稍晚若降息，可能推升风险偏好。只不过，台币纵使盘
中升破32，收盘价可能也无法穿破32。 
    
    交易员表示，台湾央行近期虽有动作但阻升道不强，买入美元并不算太激烈。虽说如此
，但央行对整个市场的掌控性还是很高，仍要小心央行的管控。
  
    韩元兑美元 收报1,137.4，上日收在1,146.4；台股加权指数 则涨0.1
0%。

    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.863/31.942，上日收在3
2.085。

    今日台币兑美元收盘报32.073，收盘前高是去年8月10日的31.760；实质价位波动区间
在32.058-32.151，上日在32.159-32.191。交易员预估，明日台币区间在31.950-32.100。 
             
    
    台湾股市周四连五日收高，续创近一年收盘高位。 资料显示，外资及陆资
在台股买超70.28亿台币，连五个交易日买超共计458.55亿台币。 
 
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                        元                                      亿美元  
                      报价                                              
 台北外汇经纪公     32.073     32.183   32.058-32.179   32.179   11.42    6.96
 司                                                                     
 元太外汇经纪公     32.074     32.183   32.058-32.165   32.165    3.81    4.24
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.090/-0.070              -0.060/-0.040
 美元/台币六个月期        -0.180/-0.150              -0.145/-0.105
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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