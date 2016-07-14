台湾汇市：台币收创近一年新高逼近32大关，外资疯狂汇入央行阻挡力道弱

* 台币收创近一年高位，市场料英国降息提升风险胃纳 * 韩元大涨，外资大汇入 * 央行阻升，但力道不强 * 明日台币区间料在31.950-32.100 路透台北7月14日 - 台币兑美元 周四收盘再创近一年高位。汇银人士称，韩元 大涨 带动台币强劲升破今年高位，且逼近32元大关。由于英国央行今日稍晚将召开政 策会议，料会降息，可能进一步刺激亚币趋强。 他们表示，大型外商保管银行丢美元的力道很强，虽然本地的进口商在台币盘中升破32 .150的年内高位之后马上出手买汇，也未能阻挡外商银的抛售美元力道。至于央行虽也有美 元买盘出笼，但也并没有太过积极。 〞外商是拼命丢、用力丢、狠狠的丢(美元)，〞一位大型商银交易员说。前高是2015年 8月10日的31.760。 本地大型商银交易人士则表示，以台币近期偏强走势，外资又特别喜好台股，不排除明 天台币可能向32大关测试。而且英国稍晚若降息，可能推升风险偏好。只不过，台币纵使盘 中升破32，收盘价可能也无法穿破32。 交易员表示，台湾央行近期虽有动作但阻升道不强，买入美元并不算太激烈。虽说如此 ，但央行对整个市场的掌控性还是很高，仍要小心央行的管控。 韩元兑美元 收报1,137.4，上日收在1,146.4；台股加权指数 则涨0.1 0%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.863/31.942，上日收在3 2.085。 今日台币兑美元收盘报32.073，收盘前高是去年8月10日的31.760；实质价位波动区间 在32.058-32.151，上日在32.159-32.191。交易员预估，明日台币区间在31.950-32.100。 台湾股市周四连五日收高，续创近一年收盘高位。 资料显示，外资及陆资 在台股买超70.28亿台币，连五个交易日买超共计458.55亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.073 32.183 32.058-32.179 32.179 11.42 6.96 司 元太外汇经纪公 32.074 32.183 32.058-32.165 32.165 3.81 4.24 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.090/-0.070 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.180/-0.150 -0.145/-0.105 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)