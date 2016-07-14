版本:
中国
债券 | 2016年 7月 14日 星期四 17:14 BJT

标题新闻：英国财政大臣哈蒙德称，发债借款成本偏低虽具吸引力，但英国已债台高筑--ITN

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐