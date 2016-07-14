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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 17:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫，追随上海期胶跌势

日圆周四全线下跌，因全球股市的乐观情绪延续至第六日，同时媒体的报导也助长了日本央行可能采取措施直接为政府支出融资的臆测。

上海主力期胶9月合约 当日多数时间都下滑，但尾盘扳回跌幅，收盘持平于每吨11,210元人民币。

新加坡商交所近月8月合约 报每公斤127.50美分，跌2.9美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 汪红英/孙茉莉; 审校 艾茂林)

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