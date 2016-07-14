路透基点：世纪钢构重返贷款市场筹措32亿台币再融资

路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，台湾上 市公司世纪钢铁结构股份有限公司正筹措等值32亿台币(1亿美元)五年期 再融资。 彰化银行为本案原始牵头行兼簿记行，本笔贷款包含16亿台币的A部 分、6亿台币的B部分、以及相当于10亿台币的信用证(信用状)C部分，信 用状部分可以用台币或美元提领；另外还有3亿台币的保证金D部分。C部 分和D部分合计不超过10亿台币。 A、B、C部分贷款的台币部分利率为较三个月期或六个月期台北金融 业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115个基点，税前保底利率设在1.8%。 C部份美元贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个 基点，若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor间利差 超过30个基点，借款人将支付其差额。D部分贷款保证费为100个基点。 承贷超过10亿台币以上的银行可以获得23个基点的前端费，以及牵头 行兼簿记行的头衔；承贷7-9.99亿台币的银行可以获得20个基点的前端费 ，以及牵头行的头衔；承贷5-6.99亿台币的银行可以获得15个基点的前端 费，以及联合安排行的头衔；承贷3-4.99亿台币的银行可以获得8个基点 的前端费，以及参贷行的头衔。 筹得资金将作为2014年7月签署的30亿台币五年期贷款的再融资，以 并作为营运资本及用于资本支出。2014年7月贷款中包含16亿台币的A部分 、4亿台币的B部分、7亿台币的备用信用证、以及3亿台币的保证金部分， 利率为较三个月或六个月Taibor加码125个基点。(完)