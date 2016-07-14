路透基点：世纪钢构重返贷款市场筹措32亿台币再融资

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港7月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，台湾上 市公司世纪钢铁结构股份有限公司正筹措等值32亿台币(1亿美元)五年期 再融资。 彰化银行为本案原始牵头行兼簿记行，本笔贷款包含16亿台币的A部 分、6亿台币的B部分、以及相当于10亿台币的信用证(信用状)C部分，信 用状部分可以用台币或美元提领；另外还有3亿台币的保证金D部分。C部 分和D部分合计不超过10亿台币。 A、B、C部分贷款的台币部分利率为较三个月期或六个月期台北金融 业拆款定盘利率(TAIBOR)加码115个基点，税前保底利率设在1.8%。 C部份美元贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码130个 基点，若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor间利差 超过30个基点，借款人将支付其差额。D部分贷款保证费为100个基点。 承贷超过10亿台币以上的银行可以获得23个基点的前端费，以及牵头 行兼簿记行的头衔；承贷7-9.99亿台币的银行可以获得20个基点的前端费 ，以及牵头行的头衔；承贷5-6.99亿台币的银行可以获得15个基点的前端 费，以及联合安排行的头衔；承贷3-4.99亿台币的银行可以获得8个基点 的前端费，以及参贷行的头衔。 筹得资金将作为2014年7月签署的30亿台币五年期贷款的再融资，以 并作为营运资本及用于资本支出。2014年7月贷款中包含16亿台币的A部分 、4亿台币的B部分、7亿台币的备用信用证、以及3亿台币的保证金部分， 利率为较三个月或六个月Taibor加码125个基点。(完)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。