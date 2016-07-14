修正-中越贸易：越南对进口彩涂钢板保障措施调查，中国称希望其审慎克制

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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(内文第一段应为“周四”，非“周五”)
路透北京7月14日 - 中国商务部周四针对越南对进口彩涂钢板发起保障措施调查表示，希望越南审慎、克制、规范使用贸易救济措施，严格按照世贸组织规则公正、透明地进行调查，并充分保障中国企业应有的抗辩权利。
商务部网站刊登该部贸易救济调查局负责人谈话称，当前全球钢铁产业经营困难，主要原因是世界经济增长乏力、需求不振。对此，各国已经达成共识，应加强沟通共同应对。
“事实证明，频繁采取贸易保护措施，无助于从根本上解决当前钢铁产能过剩和产业发展问题，反而会对正常的贸易秩序形成阻碍。”该负责人表示。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。