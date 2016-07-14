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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 18:45 BJT

修正-中越贸易：越南对进口彩涂钢板保障措施调查，中国称希望其审慎克制

(内文第一段应为“周四”，非“周五”)

路透北京7月14日 - 中国商务部周四针对越南对进口彩涂钢板发起保障措施调查表示，希望越南审慎、克制、规范使用贸易救济措施，严格按照世贸组织规则公正、透明地进行调查，并充分保障中国企业应有的抗辩权利。

商务部网站刊登该部贸易救济调查局负责人谈话称，当前全球钢铁产业经营困难，主要原因是世界经济增长乏力、需求不振。对此，各国已经达成共识，应加强沟通共同应对。

“事实证明，频繁采取贸易保护措施，无助于从根本上解决当前钢铁产能过剩和产业发展问题，反而会对正常的贸易秩序形成阻碍。”该负责人表示。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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