国际油市：亚洲380-cst燃料油现货价差下滑，因库存攀升

路透新加坡7月14日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差下滑，受过去一周库存攀升的拖累，尽管市场预期7月供给趋紧。

官方数据显示，7月13日止当周，新加坡陆上燃料油库存连续第二周攀升，增加63.8万桶至2,754.5万桶。

“我认为没有很多人预料到如此，”一位在新加坡的交易员说，“大家都担心7月和8月供给收紧，因为套利窗口关闭已经有一段时间了。”

Supply Chain and Commodities Research的估算显示，7月流入东亚的燃料油总量初步估算为300-350万吨左右，远低于2015年月度均值630-650万吨，因从中东和西方来的船货稀少。

“可能是因为一些供应商预期7月套利流入量下降而在浮式存储设施上存储燃料油，然后这些储量被转移到陆上，”另一位在新加坡的交易员说。

“不过，不可否认的是套利流入量一直在下降，迟早库存会大幅下降。”

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF周四下跌0.25美元，至每吨较新加坡报价贴水1.36美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅小于预期，馏分油库存创下1月以来最大增幅，汽油库存意外增加。

中国海洋石油总公司(CNOOC，中海油)表示，将在未来五年控制总炼化产能，并加速建设加油站，认为石化行业面临供给过剩和效益的压力。

石油输出国组织(OPEC)代表称，最大出口国沙特的语气有所改变，似有想支撑市场的迹象--目前仅止于口头上发力。两年前沙特带领OPEC弃守了支持油价的历史使命。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻