表格：美国7月7日止当周农作物出口销售报告

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透华盛顿7月14日 - 美国农业部(USDA)周五公布，7月7日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨； 棉花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 317.8 0.0 317.8 397.0 0.0 8,778.6 6,482.9 大麦 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 10.7 8.7 玉米 667.8 687.8 1,355.6 772.5 749.8 47,920.1 46,540.8 高粱 42.8 12.0 54.8 70.3 12.0 7,849.5 8,399.4 大豆 364.2 547.1 911.3 426.9 547.1 51,662.4 50,565.5 豆粕 136.1 51.0 187.1 145.9 51.0 10,029.5 11,156.0 豆油 48.7 6.0 54.7 49.9 6.0 1,114.0 760.5 皮马棉 1.1 3.8 4.9 1.5 3.8 559.9 440.2 陆地棉 55.2 113.6 168.8 55.8 113.8 8,916.6 10,870.4 稻米 45.6 2.8 48.4 54.2 2.8 3,474.5 3,602.6 (完) (编译 王洋; 审校 郑茵)
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